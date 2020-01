Farkaskölykök okoztak hatalmas meglepetést

A kutatóknak is hatalmas meglepetést okozott, hogy a kutyákhoz hasonlóan egyes farkaskölykök is ösztönösen visszahozzák az eldobott labdát – számol be az MTI. A szakértők különböző almokból származó 13 farkaskölyköt vizsgáltak, az állatok közül három nyolchetes kölyök érdeklődést mutatott az eldobott labda iránt, bátorításra pedig vissza is hozták azt az idegen embernek.

A felfedezés meglepte a tudósokat, mivel korábban feltételezték, hogy az ember adta jelek megfejtéséhez szükséges kognitív képességek csak a kutya háziasítása után, legalább 15 000 éve alakultak ki.

Amikor megláttam az első farkaskölyköt, amint visszaszalad a labdával, libabőrös lettem, annyira váratlan volt. Azonnal megértettem, hogy ha az ember irányította játékhoz szükséges viselkedés egy fajtája már a farkasoknál is létezett, akkor ez lehetett a háziasításhoz szükséges szelekció egyik szempontja”

– mondta Christina Hansen Wheat, a Stockholmi Egyetem munkatársa.

A szakértők nem várták, hogy a farkaskölykök szót fogadjanak az embereknek. Az első két alomból származó farkaskölykök nem is mutattak érdeklődést, a harmadik alomban viszont akadt pár engedelmes egyed.

A kutyák és farkasok közötti hasonlóságok arról árulkodnak, hogy honnan származnak azok a viselkedések, amelyeket a kutyáknál tapasztalnak. A háziasítás kezdetén az emberek valószínűleg olyan farkasokat választottak ki, amelyek hajlamosak voltak az engedelmességre.

Kiemelt kép: iStock