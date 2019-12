Miért születik kevés gyerek karácsonykor?

December második fele a világ számos helyén az ünnepről szól, ekkor tartják többek közt a karácsonyt, az év végét és gyakran a hanukát. Meglepő módon azonban erre az időszakra viszonylag kevés születésnap esik. Mi lehet ennek az oka?

Decemberben, és különösen december 25-én a világ számos országában látványosan kevés gyermek születik. A KSH adatai szerint 2018-ban mintegy 89 800 gyermek jött világra Magyarországon, közülük csupán 7 200 született decemberben, ennél csak a tél és tavasz fordulóján születnek kevesebben. Mi állhat a jelenség hátterében?

Jay L. Zagorskyt, az Ohiói Állami Egyetem közgazdászát régóta foglalkoztatja a kérdés. A szakértő felfedezte, hogy az Egyesült Államokban az ünnepek alatt (karácsony, újév, függetlenség napja, hálaadás) alatt születik a legkevesebb gyerek.

A helyzet egyébként Magyarországon is hasonló, a KSH szerint ünnepnapokon harmadával kevesebb gyerek születik, mint az átlagos hétköznapokon.

Zagorsky szerint a jelenség egyik oka az, hogy az orvosok a legritkább esetben ütemeznek császármetszést az ünnepekre. Bár a hüvelyi szülést kevésbé tudják befolyásolni, némiképp arra is tudnak hatni, ez szintén csökkenti az esélyét az ünnepi születésnek.

Sok más mérsékelt éghajlatú országhoz hasonlóan Magyarországon is a nyár második felében és az ősz elején születik a legtöbb gyermek. Ennek oka az lehet, hogy a férfiak tesztoszterontermelése télen csúcsosodik, és a női termékenység is magasabb lehet ekkoriban. A hidegebb, rövidebb nappalok önmagukban is kedveznek a termékenységnek, ekkor ráadásul a párok is több időt töltenek együtt otthon.

Ez komoly tényezőt jelent: decemberben kifejezetten kedvezőek a körülmények a fogantatásra, különösen az ünnepek alatt, amikor a párok az átlagosnál is többet vannak együtt. Ehhez jönnek a kulturális sajátosságok: a karácsony a szeretet ünnepe, ami párok esetében gyakran a szexualitás növekedésével is jár. Az ünnepek tehát inkább a gyermeknemzés, semmint a születés napjai, különösen, ha karácsonyról van szó.

