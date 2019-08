Ősi létformákra bukkantak a föld mélyén

A kanadai Ontario tartományban fekvő Kidd Creek-i bánya mélyén a bolygó egyik legősibb víztömege rejlik, egy új kutatás alapján pedig a vízben mikrobák is fellelhetőek – írja az IFLScience. Korább vizsgálatok már felfedték, hogy a 2,4 kilométerrel a felszín alatt található folyadék több millió éves, most viszont a Torontói Egyetem csapata a vízből begyűjtött mintákat elemezve baktériumokat is felfedezett a mélyben.

Az új eredmények alátámasztják, hogy a sokáig élhetetlennek vélt földkéregben számos létforma megtalálható.

Egy 2018 decemberében bemutatott tanulmány már igazolta, hogy a mikrobák mintegy 70 százaléka a felszín alatt él. A szakértők a hatalmas bioszférára föld alatti Galápagosként hivatkoznak.

Hatalmas ökoszisztéma rejtőzik a Föld mélyén A szakértők föld alatti Galápagosnak nevezik az ökoszisztémát.

Az új vizsgálatban a kutatók a baktériumok anyagcseréjét is analizálták, az adatok alapján a Kidd Creek-i organizmusok szulfátredukálóak. A csapat bízik benne, hogy új eredményeik segíthetnek jobban megérteni a felszín alatti bioszférát, illetve az egykori vagy a még mindig létező élet kereséséhez is hozzájárulhatnak az idegen égitesteken.

Kiemelt fotó: iStock