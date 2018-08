Riasztó a NASA űrből készített felvétele

A NASA hőkameráin jól látszik, hogy a bolygó jó része éppen lángol - ezek a tüzek lehetnek mezőgazdasági eredetűek, kontrollált tüzek vagy pusztító erdő-és bozóttüzek. Észak-Amerikában és Chilében például egész nagy a baj.

Egyre több bozót- és erdőtűzről látunk híreket a neten, úgy tűnhet, hogy az egész bolygó lángol – ami, kis túlzással, így is van, legalább is ez látszik a NASA hőkameráinak felvételein is. Az aggasztó képeken látható tüzek nem mindegyike pusztító, az, hogy Afrika nagyjából negyede ég, valószínűleg szándékos mezőgazdasági égetésnek köszönhető. Ilyenkor a gazdálkodók direkt gyújtják fel a terméketlenné vált földeket, hogy így nyerjék vissza a tápanyagokat a talajban.

Észak-Amerikában és Dél-Amerika egyes részein azonban nem ennyire szerencsés a helyzet: Chilében például komoly erdőtűz terjed, és a kontinens északi részén is rengeteg pusztító tűzvész tombol. Ezeket nagyon nehéz megfékezni, sőt, kontrollálni sem egyszerű, és bár bizonyos mennyiségben természetes a megjelenésük, egyre több alakul ki belőlük, ami részben a klímaváltozásnak köszönhető.

Ugyanez a helyzet Ausztráliában is: a bozóttüzek télen, a szárazabb időszakban természetesek, csakhogy

a globális felmelegedés miatt ezek az időszakok egyre hosszabbak és szárazabbak lesznek, több tüzet hozva magukkal.

A jelenlegi tűzhelyzetet meg lehet nézni a NASA Worldview appján, amely 700 nagy felbontású műholdképet használ, és háromóránként frissíti az adatokat.

Nyitókép: tűz a brazil esőerdőben, NASA’s Earth Observatory