Meglepően jó a 2500 forintos hangszóró – de gyorsan kiderül, miért kerül a többi tízszer ennyibe

A hordozható Bluetooth hangszórók jó pár éve slágerterméknek számítanak, hiszen elég praktikus eszközök, amelyek – jó esetben – a méretük ellenére is elfogadható hangélményt biztosítanak, egyszerűen és vezeték nélkül csatlakoztathatók bármilyen okostelefonhoz, és lényegében bárhol lehetővé teszik a zenehallgatást.
Otthon, a konyhában, a strandon, egy piknik során, a medence mellett, de akár egy kirándulás vagy túrázás közben is – rengeteg élethelyzetet tudnak kellemesebbé, szórakoztatóbbá tenni. Legújabb tesztemben ezeket a praktikus kütyüket járom körbe, négy szereplő segítségével bemutatva, hogy napjainkban mire lehet számítani, amennyiben 30 ezer forintnál nem szeretnénk többet költeni egy ilyen kiegészítőre.
Ha nem csupán a hangszórók, de a fülesek is érdekelnek
A közelmúltban rendszeresen foglalkoztunk audio eszközökkel, átvettük a fej- és fülhallgatók közti különbségeket, továbbá alaposan körbejártuk azt is, milyen technikai részletekre kell figyelni a lehető legjobb hangzás eléréséhez. Emellett voltak konkrét tesztek is: prémium kategóriás és egészen olcsó fejhallgatók, illetve 60 ezer forint alatt kapható és különleges füllhallgatók is terítékre kerültek.
IKEA Kallsup
A folytatásból kiderül:
- pontosan mit kapunk 2500 forintért;
- mennyivel szólnak jobban a drágább modellek;
- hogyan változtatható megafonná vagy vészjelzővé egy Bluetooth-hangszóró;
- mit jelent a Video Mode, és miért jöhet jól filmnézéshez;
- melyik gyártó ad valóban hasznos alkalmazást, és hol nincs testreszabhatóság;
- valóban szebben szól-e az a hangszóró, amelynek hangolásáért Harman mérnökei feleltek;
- melyik eszköz kinek lehet ideális választás.
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