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Meglepően jó a 2500 forintos hangszóró – de gyorsan kiderül, miért kerül a többi tízszer ennyibe

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Adrián Zoltán / 24.hu
Hadd szóljon! Leteszteltünk négy hordozható Bluetooth-hangszórót!
admin Birkás Péter
2026. 06. 27. 20:01
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Adrián Zoltán / 24.hu
Hadd szóljon! Leteszteltünk négy hordozható Bluetooth-hangszórót!
Az IKEA filléres hangszórója meglepően jól sikerült, de ha valaki hordozható Bluetooth hangszóróra vágyik, érdemes 2500 forintnál mélyebben a zsebébe nyúlnia. Tesztemben négy eszközt vettem szemügyre, és kiderül, mit nyújtanak manapság a 30 ezer forint körüli (vagy annál olcsóbb) modellek.

A hordozható Bluetooth hangszórók jó pár éve slágerterméknek számítanak, hiszen elég praktikus eszközök, amelyek – jó esetben – a méretük ellenére is elfogadható hangélményt biztosítanak, egyszerűen és vezeték nélkül csatlakoztathatók bármilyen okostelefonhoz, és lényegében bárhol lehetővé teszik a zenehallgatást.

Otthon, a konyhában, a strandon, egy piknik során, a medence mellett, de akár egy kirándulás vagy túrázás közben is – rengeteg élethelyzetet tudnak kellemesebbé, szórakoztatóbbá tenni. Legújabb tesztemben ezeket a praktikus kütyüket járom körbe, négy szereplő segítségével bemutatva, hogy napjainkban mire lehet számítani, amennyiben 30 ezer forintnál nem szeretnénk többet költeni egy ilyen kiegészítőre.

Ha nem csupán a hangszórók, de a fülesek is érdekelnek

A közelmúltban rendszeresen foglalkoztunk audio eszközökkel, átvettük a fej- és fülhallgatók közti különbségeket, továbbá alaposan körbejártuk azt is, milyen technikai részletekre kell figyelni a lehető legjobb hangzás eléréséhez. Emellett voltak konkrét tesztek is: prémium kategóriás és egészen olcsó fejhallgatók, illetve 60 ezer forint alatt kapható és különleges füllhallgatók is terítékre kerültek.

IKEA Kallsup

A cikk tartalmából

A folytatásból kiderül:

  • pontosan mit kapunk 2500 forintért;
  • mennyivel szólnak jobban a drágább modellek;
  • hogyan változtatható megafonná vagy vészjelzővé egy Bluetooth-hangszóró;
  • mit jelent a Video Mode, és miért jöhet jól filmnézéshez;
  • melyik gyártó ad valóban hasznos alkalmazást, és hol nincs testreszabhatóság;
  • valóban szebben szól-e az a hangszóró, amelynek hangolásáért Harman mérnökei feleltek;
  • melyik eszköz kinek lehet ideális választás.
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