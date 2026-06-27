Meglepően jó a 2500 forintos hangszóró – de gyorsan kiderül, miért kerül a többi tízszer ennyibe

A hordozható Bluetooth hangszórók jó pár éve slágerterméknek számítanak, hiszen elég praktikus eszközök, amelyek – jó esetben – a méretük ellenére is elfogadható hangélményt biztosítanak, egyszerűen és vezeték nélkül csatlakoztathatók bármilyen okostelefonhoz, és lényegében bárhol lehetővé teszik a zenehallgatást.

Otthon, a konyhában, a strandon, egy piknik során, a medence mellett, de akár egy kirándulás vagy túrázás közben is – rengeteg élethelyzetet tudnak kellemesebbé, szórakoztatóbbá tenni. Legújabb tesztemben ezeket a praktikus kütyüket járom körbe, négy szereplő segítségével bemutatva, hogy napjainkban mire lehet számítani, amennyiben 30 ezer forintnál nem szeretnénk többet költeni egy ilyen kiegészítőre.

IKEA Kallsup