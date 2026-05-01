Érkezik három új Motorola Razr kagylótelefon, ebből kettő itthon is kapható lesz

A Motorola a héten rántotta le a leplet a legújabb, hajlítható kijelzős modern kagylótelefonjairól, amelyek Razr 70, Razr 70 Plus és Razr 70 Ultra néven kerülnek forgalomba idén júliusban, ugyanakkor a trióból csak az alapmodell, illetve a legerősebb Ultra lesz kapható hazánkban, a középső testvér elkerüli a magyar piacot – Európa más országaiban ugyanakkor elérhető lesz.

Hivatalos magyar árak ugyan még nincsenek, de a Razr 70-ről rudható, hogy 869 euró (nagyjából 315 ezer forint) lesz az EU-ban, míg az Ultra modellért 1399 eurót (nagyjából 500 ezer forint) kell kicsengetni.

A készülékek formája hasonló, és mindegyikben egy 50 megapixeles főkamera kapott helyet, ugyanakkor bőven vannak eltérések is, például a processzort illetően. Amíg a sima Razr 70-ben egy MediaTek Dimensity 7450X kapott helyet, 8 gigabájt memória és 256 gigabájt háttértár kíséretében, addig a Razr 70 Plus már egy Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 lapkakészletettel rendelkezik, 12 gigabájt memóriával és 256 gigabájt háttértárral. A legerősebb persze a Razr 70 Ultra, amelyben egy Qualcomm Snapdragon 8 Elite található, méghozzá 16 gigabájt memória és 512 gigabájt háttértár kíséretében.

Motorola Razr 70 és 70 Plus

A Razr 70 és Razr 70 Plus modelleknél a belső, hajlítható kijelző 6,9 hüvelykes, AMOLED-panellel, 1080 x 2640 pixeles felbontással és 10-bites színmélységgel. A különbség annyi, hogy a Plus esetében akár a 165 Hz-es képfrissítés is elérhető, míg az alapmodellnél be kell érni 120 Hz-cel. A külső kijelzőnél szintén találhatók eltérések: a Plus 4 hüvelykes képernyőt kapott, míg a kistestvérnél valamivel kisebb, 3,63 hüvelykes megoldással találkozhatunk. Utóbbi 1056 x 1066 pixeles felbontást biztosít, 90 Hz-es képfrissítéssel és 1700 nites fényerővel, míg a Plus esetében 1272 x 1080 pixel a felbontás, és itt is adott a 165 Hz, méghozzá 2400 nit fényerő kíséretében.

Mindkét telefon esetében adott a már említett 50 megapixeles főkamera, amelyet egy 50 megapixeles ultraszéles egység egészít ki, a belső kijelzőnél pedig egy 32 megapixeles szelfiegység található.

A telefonok az IP48-szabványnak megfelelő védelmet kaptak, az akkumulátorok mérete viszont eltér. A Razr 70-be egy 4800 milliamperórás egység került, amely vezetéken 30 wattal, míg vezeték nélkül 15 wattal tölthető, a Razr 70 Plus pedig egy 4500 milliamperórás aksit kapott, 45 wattos vezetékes és 15 watt vezeték nélküli töltéssel.

Motorola Razr 70 Ultra

A Razr 70 Ultra nemcsak a processzorban körözi le a kistestvéreit, hanem ide került a legnagyobb akkumulátor is, amely 5000 milliamperórás, és 68 wattal tölthető vezetéken, valamint 30 wattal vezeték nélkül. A védelem itt is IP48-as, a belső kijelző pedig 6,96 hüvelykes. Itt is AMOLED-panelt kapunk, 1224 x 2992 pixeles felbontással, maximum 165 Hz-es képfrissítéssel, 10-bites színmélységgel és akár 5000 nit fényerővel.

A külső kijelző 4 hüvelykes, 1272 x 1080 pixeles felbontással, 10-bites színmélységgel, és itt is adott a 165 Hz-es képfrissítés lehetősége. Kamerából itt is hármat kapunk, viszont itt már nemcsak a külső egységek 50 megapixelesek, hanem a belső szelfimodul is.

Mind a három Razr 70-modell Android 16 operációs rendszerrel kerül forgalomba, a Motorola pedig azt ígéri, hogy további három főverzió lesz letölthető a készülékekre, illetve garantálják, hogy öt éven át érkeznek majd a biztonsági frissítések.

