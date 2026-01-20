Brutális akkumulátort kap a Xiaomi új mobilja

A Xiaomi hamarosan bemutatja Kínában a Redmi Turbo 5 okostelefonokat. A Weibo közösségi oldalon terjedő marketinganyagok szerint a csúcskészülék, vagyis a Redmi Turbo 5 Max 9000 mAh-s akkumulátorral szereli fel a méretét tekintve teljesen átlagos Xiaomi-mobilt, írja a Mobilaréna.

A készülék a kedvcsináló anyagok szerint az új MediaTek Dimensity 9500s lapkát kapja meg majd, amely a szoftveres optimalizáció révén a 9000 mAh-os szilícium-szén akkumulátorral olyan üzemidőt tud hozni, mint más mobilok 10 ezer mAh-s teleppel. Ha ez nem lenne elég, a töltés sebessége 100 watt.

REDMI Turbo 5 Max official first look: 📱 6.83″ 1.5K 120Hz Flat OLED

🦾 Dimensity 9500s (~ SD 8 Gen 5 & D 9400+)

📸 50MP OIS + 8MP UW

🔋 9000mAh

🔌 100W

🫆 Ultrasonic fps

🔩 Metal frame, fiberglass back

☔ IP68/69 This might launch as the POCO X8 Pro Max in 🇮🇳 and 🌍. 🧵1/2 pic.twitter.com/gFeRxCeym1 — Vinish Keshri (@vinishkeshri12) January 19, 2026

Mit tud még?

Az említett információkon túl azt is lehet tudni, hogy a keret fémből, a hátoldal pedig szénszálas anyagból áll. A készülék egyébként a hírek szerint egy masszív, 6,83 hüvelykes, 120 Hz-es frissítési gyakorisággal rendelkező kijelzőt kapott, képernyő alatti ultrahangos ujjlenyomat-olvasóval. A Xiaomi Redmi Turbo 5 kamerái változatlanok a tavalyi modellhez képest, és adott az IP68-as por- és vízállóság is.