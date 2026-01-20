akkumulátormahredmi turbo 5xiaomi
Brutális akkumulátort kap a Xiaomi új mobilja

2026. 01. 20. 14:52
A Xiaomi hamarosan bemutatja Kínában a Redmi Turbo 5 okostelefonokat. A Weibo közösségi oldalon terjedő marketinganyagok szerint a csúcskészülék, vagyis a Redmi Turbo 5 Max 9000 mAh-s akkumulátorral szereli fel a méretét tekintve teljesen átlagos Xiaomi-mobilt, írja a Mobilaréna.

A készülék a kedvcsináló anyagok szerint az új MediaTek Dimensity 9500s lapkát kapja meg majd, amely a szoftveres optimalizáció révén a 9000 mAh-os szilícium-szén akkumulátorral olyan üzemidőt tud hozni, mint más mobilok 10 ezer mAh-s teleppel. Ha ez nem lenne elég, a töltés sebessége 100 watt.

Mit tud még?

Az említett információkon túl azt is lehet tudni, hogy a keret fémből, a hátoldal pedig szénszálas anyagból áll. A készülék egyébként a hírek szerint egy masszív, 6,83 hüvelykes, 120 Hz-es frissítési gyakorisággal rendelkező kijelzőt kapott, képernyő alatti ultrahangos ujjlenyomat-olvasóval. A Xiaomi Redmi Turbo 5 kamerái változatlanok a tavalyi modellhez képest, és adott az IP68-as por- és vízállóság is.

