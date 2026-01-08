A Gmail fizetős funkciókat tesz ingyenessé mindenki számára

A Gmail elmúlt években bevezetett mesterségesintelligencia-funkciói eddig kizárólag a prémium felhasználók számára voltak elérhetők, viszont ez most megváltozik – írja az Android Authority. A portál cikke szerint a Google hamarosan eltávolítja a fizetős korlátot, és ingyen fogja kínálni az akár hasznosnak is nevezhető, Google Gemini-alapú funkciókat minden egyes Gmail felhasználó számára.

A Gmail mesterségesintelligencia-funkciói ezidáig csak azok számára voltak elérhetők, aki előfizettek az olyan, elég borsos áron kínált extra szolgáltatásokra, mint a Google AI Plus, Google AI Ultra, Google AI Pro vagy más prémium szintek.

Milyen funkciók lesznek ingyenesek?

A Gmail hamarosan ezeket a funkciókat fogja ingyen biztosítani:

Az első a Help Me Write – ezt a funkciót használva a Gmail a megadott utasításokat követve (például: „írj egy udvarias emlékeztetőt a késlekedő számláról”) megfogalmaz helyettünk egy piszkozatot, amit aztán a felhasználó kedve szerint szerkeszthet, mielőtt elküldené a címzettnek.

A második a korábban Smart Replies néven szereplő, de Suggested Replies-ra változtatott funkció, ami az első verzió egyszerű egysoros válaszai helyett immár a levélváltások alapján olyan, jóval természetesebb reakciókat javasol, amelyek illenek a korábban alkalmazott stílushoz és hangnemhez. A küldés előtt természetesen ebben az esetben is adott a lehetőség a módosításra.

Az AI Overview funkció minden beérkező levél tetején helyet kap, és lekkatintva egy összegzést készít a levelekről, röviden összefoglalva, hogy azok miről szólnak. Ez a lehetőség ráadásul nemcsak egyetlen levelet képes összegezni, hanem akár a több címzettet és megannyi választ tartalmazó láncokat is.

A 9to5Google cikke szerint ezek a lehetőségek először az Egyesült Államokban élő felhasználók számára lesznek ingyen elérhetők, majd ezt követően várható, hogy más régiókban is eltűnjön a fizetős korlát.

Amit érdemes még tudni, hogy amennyiben magyar nyelven használjuk a Gmailt, akkor jelen pillanatban még prémium előfizetéssel sem láthatók az említett funkciók, ehhez angolra kell állítani a levelezőt a Beállításokban. Van rá esély, hogy ez így marad akkor is, mikor Európában is ingyenessé válnak az említett funkciók.