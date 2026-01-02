Január 3-án láthatjuk az év első teliholdját, amely egyben szuperhold is lesz, vagyis égi kísérőnk látszólagos mérete és fényereje nagyobb lehet – írja a Live Science. Érdemes hozzátenni, hogy a jelenségnek nincs jelentős hatása mindennapjainkra.

A Hold nem szabályos pályát ír le a bolygónk körül, van, hogy az átlagnál jóval távolabb, máskor sokkal közelebb jár hozzánk. Szuperhold akkor alakul ki, amikor teliholdkor kifejezetten közel kerül a Földhöz.

Nem tudományos elnevezés a szuperhold

Maga a szuperhold megnevezés nem tudományos,

a csillagászati szakkifejezés a perigeumi telihold.

Ilyenkor az objektum a szokásosnál kissé fényesebbnek és nagyobbnak tűnhet, de az eltérés nem feltétlenül szembetűnő. Ugyan szuperholdakhoz közeledve az összeesküvés-hívők és asztrológusok gyakran társítanak extrém hatásokat az égitesthez, a perigeumok valójában elhanyagolhatóan befolyásolják bolygónkat, csupán a dagályt erősítik fel kissé.

Angol nyelvterületeken a különböző teliholdakhoz egyes körökben nevet is kötnek, a szokás pedig Magyarországra is kezd begyűrűzni, a januári teliholdat például farkas holdnak nevezik. Ezek a megnevezések állítólag az amerikai őslakos, illetve telepes hagyományból származnak, igaz, hitelességüket a szakértők többsége vitatja, és modern asztrológiai kreálmánynak tekintik őket.

A hagyomány szerint a januári telihold megnevezése arra utal, hogy ilyenkor gyakrabban hallani a farkasok üvöltését. Az őslakosok állítólagos tradíciójában a hónap teliholdja többek között hideg, fagyos és kemény hold néven is szerepel.

Sokáig kell várni a következő szuperholdra

A holdkelte január 3-án régiótól függően 15:40 és 16:00 között lesz Magyarországon, nem sokkal napnyugta előtt. Érdekesség, hogy a Quadrantidák meteorraj éves csillaghullásának maximuma éppen ezen az éjszakán lesz, igaz, a telihold természetes fénye és a felhőzet zavarhatja a kilátást.

Szuperholdat legközelebb novemberben láthatunk.

A január 3-i esemény nem lesz különösebben látványos, az égitest ekkor 362 312 kilométerre lesz a Földtől – összehasonlításképp: a legnagyobb 2025-ös szuperholdkor a Hold mintegy 356 ezer kilométerre járt.