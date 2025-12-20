lamarr wilsonöngyilkosság
Öngyilkos lett az amerikai techinfluenszer, Lamarr Wilson

Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2025. 12. 20. 18:14
Negyvennyolc éves volt.

Negyvennyolc éves korában meghalt Lamarr Wilson amerikai techinfluenszer, aki milliós nézettségű, technológiai témájú videókat készített. A Los Angeles Megyei Orvosszakértői Hivatal jelentése szerint a férfi önkezűleg vetett véget az életnek – írja a People. 

Az orvosi jelentés szerint Wilsont november 21-én találták holtan az otthonában.

A férfi 3 millió követőt szerzett YouTube-on, Instagramon és TikTokon, népszerűségét azzal érte el, hogy telefonokról, számítógépekről, játékokról és egyéb techkütyükről készített ismeretterjesztő videókat. Olyan cégekkel árt partnerségben, mint a Google, az Xbox, az Apple és a Nintendo.

Szerepelt többek közt George Takei színész Webby-díjjal (internetes díj) jutalmazott sorozatában is. Októberben születésnapja alkalmából arról posztolt, hogy közel tíz kiló súlyfeleslegtől szabadult meg, és jól érzi magát a bőrében.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

