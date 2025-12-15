instagrammetaújításreels
Tech

Így állíthatjuk be, milyen videókat akarunk látni az Instagramon

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 15. 08:56
Mohos Márton / 24.hu

Új eszközt tesz elérhetővé az Instagram, melynek segítségével magunk módosíthatunk a Reels-videókat kezelő algoritmuson – írja a TechCrunch. A Meta plarformjának újdonsága a Your Algorithm nevet kapta, és lehetővé teszi az ön elé táruló tartalmakért felelős algoritmus személyre szabását, hogy az még inkább megfeleljen az érdeklődési körének.

A módosításokat úgy hajthatja végre, ha a Reels-videók nézése közben a jobb felső sarokban megjelenő két szívecskét és vonalat ábrázoló ikont lekoppintja. Erre előjön egy menü, ahol láthatja, hogy milyen témákról nézett tartalmakat az elmúlt időszakban – legalábbis az Instagram algoritmusa szerint. A platform ezt egy MI összegzéssel szemlélteti. A kapott mondatot akár posztolhatni is a lehet a történetébe.

A legérdekesebb pontja azonban a dolognak az, hogy a megadott témák közül kiválaszthatjuk, melyek érdeklik jobban, és melyek kevésbé.

Amellett, hogy egyes előre kiválasztott témákat előnyben részesíthetünk, manuálisan is megadhat témákat az algoritmusnak, ha úgy érzi, valamivel kapcsolatban szeretne több tartalmat látni. Ez eléggé hasonlít a TikTok egyik nemrégiben bevezetett újításához.

Az új lehetőség elsőként az Egyesült Államokban jelenik meg, majd globálisan is elérhető lesz. Hogy pontosan mikor érhet el Európába, azon belül is Magyarországra, azt a Meta egyelőre nem közölte.

Kapcsolódó
Nagyon hasznos újítást kapott az Instagram
Ha sok Reels-videót nézeget, örülni fog ennek az újításnak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Visszavonult a pankrációtól John Cena, profi karrierje utolsó meccsét elbukta
Ezekre kerestek rá a legtöbben a Pornhubon 2025-ben
Steiner Kristóf rokona a Bondi Beach-i mészárlás előtt hagyta el a strandot
Sokan nyomoznak a csomagjaik után az egyik futárszolgálatnál: egyre több a károsultak száma karácsony előtt
Mindenét elárverezték a devizahiteles családnak, az apa meghalt, majd a Kúria nekik adott igazat, a bank mégsem állítja le a végrehajtást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik