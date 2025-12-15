Új eszközt tesz elérhetővé az Instagram, melynek segítségével magunk módosíthatunk a Reels-videókat kezelő algoritmuson – írja a TechCrunch. A Meta plarformjának újdonsága a Your Algorithm nevet kapta, és lehetővé teszi az ön elé táruló tartalmakért felelős algoritmus személyre szabását, hogy az még inkább megfeleljen az érdeklődési körének.

A módosításokat úgy hajthatja végre, ha a Reels-videók nézése közben a jobb felső sarokban megjelenő két szívecskét és vonalat ábrázoló ikont lekoppintja. Erre előjön egy menü, ahol láthatja, hogy milyen témákról nézett tartalmakat az elmúlt időszakban – legalábbis az Instagram algoritmusa szerint. A platform ezt egy MI összegzéssel szemlélteti. A kapott mondatot akár posztolhatni is a lehet a történetébe.

A legérdekesebb pontja azonban a dolognak az, hogy a megadott témák közül kiválaszthatjuk, melyek érdeklik jobban, és melyek kevésbé.

Amellett, hogy egyes előre kiválasztott témákat előnyben részesíthetünk, manuálisan is megadhat témákat az algoritmusnak, ha úgy érzi, valamivel kapcsolatban szeretne több tartalmat látni. Ez eléggé hasonlít a TikTok egyik nemrégiben bevezetett újításához.

Az új lehetőség elsőként az Egyesült Államokban jelenik meg, majd globálisan is elérhető lesz. Hogy pontosan mikor érhet el Európába, azon belül is Magyarországra, azt a Meta egyelőre nem közölte.