Kamufotó miatt evakuáltak egy iskolát Texasban, még keresik a felelőst

Texasban ki kellett üríteni egy középiskolát, miután megszólalt a tűzjelző. Ebben önmagában még nem lenne semmi érdekes, a jelzés oka azonban zavarba ejtő. A közösségi oldalakon ugyanis egy olyan fotó terjedt, amin az intézmény egy része lángokban áll. A képet diákok és szülők is megosztották, sőt erre hivatkozva hívták ki a tűzoltókat, azonban mint később kiderült, a képet mesterséges intelligencia készítette – írja a Gizmodo.

Az ABC13 helyi csatorna szerint a Bellaire Középiskola tűzjelzője helyi idő szerint reggel 9 óra körül megszólalt, és a diákok rendben el is hagyták az iskolát. A szülők ezután felhívták a rendőrséget és az iskolakerületet is, hogy választ kapjanak, mi történik az iskolában. A Bellaire-i Rendőrkapitányság közleményt tett közzé a Facebookon, amelyben kifejtették, hogy a kép hamis.

Szeretnénk tisztázni, hogy NINCS tűz a Bellaire Középiskolában. Egy hamis közösségi média bejegyzés kering az interneten, amelyen egy mesterséges intelligencia által generált kép látható a lángoló iskoláról. Minden diák és alkalmazott biztonságban van. Nagyra értékeljük mindenki aggodalmát, és kérjük, hogy segítsen megállítani a félretájékoztatás terjedését a hivatalos frissítés megosztásával

– írták.

A tűzoltók a helyszínre vonulásuk után szintén bejegyzést tettek közzé, amelyben bár tájékoztattak, hogy kisebb füstöt észleltek, ez egy HVAC-rendszerből származott, és nem volt senki veszélyben, tűz ugyanis nem alakult ki.

Az egyelőre nem világos, ki készítette a mesterséges intelligencia által generált képet, ahogyan azt sem közölték, melyik platformon terjedt a fotó. A TikTokon, az X-en és az Instagramon ugyanis nem találtak ilyen bejegyzést. Ami megnehezítette a helyzetet, hogy egy új texasi törvény értelmében szeptembertől nem vihetnek magukkal telefont a diákok az órákra, így sok szülő, akit aggasztottak a mesterséges intelligencia által generált képek, nem tudta azonnal felvenni a kapcsolatot a gyerekeivel.