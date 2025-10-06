floridachatgptiskolaletartóztatás
Tech

„Hogyan öljem meg a barátomat?” – kérdezte a ChatGPT-től egy 13 éves fiú, majd letartóztatták

Klaus Vedfelt / Getty Images
24.hu
2025. 10. 06. 14:56
Klaus Vedfelt / Getty Images

Napjainkban már több mint 125 millióan használják napi szinten a ChatGPT-t. Így tett nemrég egy 13 éves floridai tinédzser is az iskolaidő alatt, amikor is viccből azt a kérdést tette fel a chatbotnak: „hogyan öljem meg a barátomat óra közepén” – írja a Futurism.

A lap szerint egy iskolaőr azonnal riasztást kapott az üzenetről egy mesterséges intelligenciával vezérelt iskolai megfigyelő rendszeren, a Gaggle-ön keresztül. Nem sokkal később pedig elkapta, és megbilincselte a Southwestern Middle School diákját. A tinédzser azt állította, hogy „csak trollkodott”, de a rendőrség és az iskola vezetősége nem gondolta viccesnek a helyzetet – vélhetően az egyre gyakoribb amerikai iskolai lövöldözések miatt.

A rossz vicc után nem sokkal a Volusia megyei seriffhivatal helyi rendőrei letartóztatták és a megyei börtönbe szállították a fiút.

Az esetről felvételek is keringenek a közösségi médiában. A bűnüldöző szervek az eset után külön figyelmeztetést tettek közzé a szülőknek, amelyben arra figyelmeztettek, hogy gyerekeknek nagyon meg kell válogatniuk, mit kérdeznek a ChatGPT-től, ha ugyanis bűncselekmény gyanúja merül fel, komoly büntetés lehet a vége.

Egy újabb „vicc”, ami vészhelyzetet okozott a kampuszon. Kedves szülők, kérjük, beszéljenek a gyermekükkel, hogy ne kövessék el ugyanazt a hibát

– olvasható a posztban. A gyors reakciót lehetővé tévő Gaggle igencsak megosztja a szülőket és a gyerekeket, ugyanis bár egyes esetekben valóban képes kiszűrni a furcsán viselkedő fiatalokat, sok téves riasztáshoz is vezetett már.

Kapcsolódó
Privát beszélgetéseket szivárogtatott ki a ChatGPT
Súlyos hibát találtak egy kísérleti rendszerben, melynek nyomán privát beszélgetések szivárogtak ki – az OpenAI kukázza a funkciót.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kövér László elismerte, átfutott az agyán, hogy inkább nem ad szót Semjénnek a parlamentben
444: Az Orbán vejéhez közeli építkezés engedélyt kapott, hogy éjjel-nappal dolgozhassanak, nem kímélve a környék lakóit
Meghalt Tina Turner fia, a Grammy-díjas Ike Turner Jr.
Telex: a legfényűzőbb görög szigeten vett luxusvillát egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég
Arató Gergely a parlamentben: Ezek szerint mégis van köze a Zsolti bácsi-ügynek a Szőlő utcai ügyhöz?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik