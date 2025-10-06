„Hogyan öljem meg a barátomat?” – kérdezte a ChatGPT-től egy 13 éves fiú, majd letartóztatták

Napjainkban már több mint 125 millióan használják napi szinten a ChatGPT-t. Így tett nemrég egy 13 éves floridai tinédzser is az iskolaidő alatt, amikor is viccből azt a kérdést tette fel a chatbotnak: „hogyan öljem meg a barátomat óra közepén” – írja a Futurism.

A lap szerint egy iskolaőr azonnal riasztást kapott az üzenetről egy mesterséges intelligenciával vezérelt iskolai megfigyelő rendszeren, a Gaggle-ön keresztül. Nem sokkal később pedig elkapta, és megbilincselte a Southwestern Middle School diákját. A tinédzser azt állította, hogy „csak trollkodott”, de a rendőrség és az iskola vezetősége nem gondolta viccesnek a helyzetet – vélhetően az egyre gyakoribb amerikai iskolai lövöldözések miatt.

A rossz vicc után nem sokkal a Volusia megyei seriffhivatal helyi rendőrei letartóztatták és a megyei börtönbe szállították a fiút.

Az esetről felvételek is keringenek a közösségi médiában. A bűnüldöző szervek az eset után külön figyelmeztetést tettek közzé a szülőknek, amelyben arra figyelmeztettek, hogy gyerekeknek nagyon meg kell válogatniuk, mit kérdeznek a ChatGPT-től, ha ugyanis bűncselekmény gyanúja merül fel, komoly büntetés lehet a vége.

Egy újabb „vicc”, ami vészhelyzetet okozott a kampuszon. Kedves szülők, kérjük, beszéljenek a gyermekükkel, hogy ne kövessék el ugyanazt a hibát

– olvasható a posztban. A gyors reakciót lehetővé tévő Gaggle igencsak megosztja a szülőket és a gyerekeket, ugyanis bár egyes esetekben valóban képes kiszűrni a furcsán viselkedő fiatalokat, sok téves riasztáshoz is vezetett már.