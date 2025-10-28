chatgptopenaimentális betegség
Közzétették, hogy a ChatGPT felhasználóinak hány százaléka mutatja mentális vészhelyzet jeleit

admin Vaskor Máté
2025. 10. 28. 12:12
Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Az OpenAI közzétett egy becslést arra vonatkozóan, hogy a ChatGPT felhasználói milyen arányban mutatják mentális vészhelyzet, köztük mániákusság, pszichózis vagy öngyilkossági gondolatok jeleit, írja a BBC.

Egy adott hétre vonatkozóan a felhasználók 0.07 százaléka mutatott ilyen típusú jeleket, tehát ezerből hét ember. A cég szerint a chatbot a tüneteket felismeri és annak megfelelően reagált az érzékeny beszélgetések során.

Ugyan az OpenAI fenntartja, hogy ezek az esetek rendkívül ritkák, ha azt vesszük alapul, hogy heti szinten 800 millióan használják az oldalt, akkor több százezer emberről lehet szó, akik érintettek.

A vállalat elkötelezett a mentális betegségekben szenvedők segítségére, és beprogramozták a ChatGPT-t, hogy mindenkinek javasolja azt, forduljon a valós életben szakemberhez, ha gondjai vannak.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

