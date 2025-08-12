Spanyolország felett hullott darabjaira egy műhold

Érdekes égi eseményt, egy látványos tűzgolyót figyeltek meg Spanyolország-szerte Andalúziától Murciáig, Valenciától a Baleár-szigetekig augusztus 10-én este – írja a Majorca Daily Bulletin. A ragyogó jelenség hátterében nem egy természetes objektum, hanem egy mesterséges eszköz légkörbe való belépése állt.

José María Madiedo, az Andalúziai Asztrofizikai Intézet munkatársa az X-en azt írta, hogy az eseményért feltételezhetően egy használaton kívüli műhold volt felelős. A szakértő szerint az objektum az Atlanti-óceán felett lépett be az atmoszférába nagy sebességgel, majd az Ibériai-félszigetet átszelve északkelet felé haladt, mielőtt elérte a Földközi-tengert.

A légkörbe való belépéskor a hő hatására felizzott, 118 kilométerrel a felszín felett mesterséges tűzgolyót alakított ki, majd darabjaira hullott.

A feltételezések alapján a műhold darabkái a tengerbe csapódtak.

Az uralkodó elmélet szerint az érintett űrszemét a SpaceX egyik Starlink-műholdja volt, ezen az állásponton van Jonathan McDowell, a Harvard Egyetem asztrofizikusa. A szakember korábban azt feltételezte, hogy a pár nappal korábban felbocsátott Csielung-3 rakéta egy darabja zuhant vissza, a frissebb adatok alapján azonban arra jutott, hogy az érintett űreszköz a Starlink-flotta 30199-es jelű tagja volt.