Késik a Starliner űrhajósainak hazatérése

Körülbelül 45 perccel a start előtt lefújta a SpaceX a Crew-10 küldetés indítását, miután problémát észleltek a rakéta indítóállványánál – írja a Space.com. A kilövés magyar idő szerint március 13-án, 0:48-kor történt volna, ezt most március 15., 0:48-ra halasztották. A csúszás feltehetőleg azt is jelenti, hogy a Starliner űrben rekedt asztronautáinak hazatérését is későbbre tolják.

6 fotó

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, Sunita Williams és Butch Wilmore visszatérésének időpontját március 16-ára tűzte ki a NASA. Ez a dátum azonban még a Crew-10 március 13-ai indulásával számolt, így várhatóan módosulni fog.

A két űrhajós még június 5-én indult útnak a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ahol az eredeti tervek szerint alig több mint egy hetet töltöttek volna. A repülés során azonban héliumszivárgást észleltek járművük műszerei, amelynek 28 manőverező hajtóművéből öt le is állt. A meghibásodás miatt a NASA végül úgy döntött, hogy a Starlinert utasok nélkül küldi haza, az űrhajó legénysége így hosszú hónapokra az űrállomáson rekedt.

A két asztronauta jelenleg a Crew-9 küldetés két tagjával, a szeptemberben az állomásra érkezett Nick Hague-gel és Alekszandr Gorbunovval dolgozik együtt. Őket fogja leváltani a Crew-10 négy fős legénysége – Nichole Ayers és Anne McClain amerikai, Kirill Peszkov orosz, valamint Ónisi Takuja japán űrhajósok –, akiket a floridai Kennedy Űrközpontból bocsátanak majd fel a SpaceX egyik Crew Dragon űrhajóján.

A csapat eredetileg egy új Dragon űrhajóval érkezett volna az ISS-re, ám végül egy régi Crew Dragonnal, az Endurance névre keresztelt hajóval fognak repülni, hogy hamarabb felszállhassanak. Az Endurance-nek ez a negyedik repülése lesz az állomásra, korábban ez az eszköz szállította a Crew-3, a Crew-5 és a Crew-7 missziók utasait is.

Miután a Crew-10 űrhajósai megérkeznek az ISS-re, a Crew-9 legénysége segít nekik megismerkedni az éppen zajló tudományos kutatásokkal és karbantartási munkálatokkal. Néhány nappal később teljesen átadják feladataikat az újonnan érkezőknek, ők pedig visszaindulhatnak a Földre. Várhatóan Florida partjainál, az óceán vízén fognak landolni.

A Starliner legénységének két tagja „űrben rekedt asztronautaként” vált ismertté a nyilvánosságban, ők azonban nem rajonganak ezért az elnevezésért. Egy pár héttel ezelőtti interjúban arról beszéltek, hogy az űrutazásban előfordul, hogy egy pár napos misszióból sok hónapos lesz, és erre ők fel voltak készülve. Éppen ezért nem érzik hátrahagyottnak, hajótöröttnek vagy űrben rekedtnek magukat, és sokkal jobban örülnének, ha inkább elhivatott asztronautákként hivatkoznának rájuk.

Butch Wilmore azt is hozzátette, hogy vészhelyzet esetén bármikor elhagyhatnák az ISS-t, hiszen van indulásra kész űrhajó az állomáson. Williams pedig azt nyilatkozta, hogy mindketten kicsit szomorúak lesznek, amikor véget ér a küldetésük, hiszen fantasztikus érzés a világűrben lenni.