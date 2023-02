Betörtek az Activision kiadóhoz: kiteregették a Call of Duty jövőjét

Komoly adatszivárgást szenvedett el az Activision játékkiadó cég, miután a hírek szerint 2022. decemberében egy hacker betört az egyik alkalmazott számítógépébe. A megszerzett információk között voltak a Modern Warfare 2 közelgő DLC-je, valamint más Call of Duty játékok részletei is, emellett rengeteg dolgozó személyes adataihoz is hozzáfértek – írja az Insider-Gaming.

Az adatszivárgásról szóló hír először az vxunderground elnevezésű Twitter-fiókon jelent meg, amely közölte, a fájlokat nemrég átadta neki egy magánszemély, aki nem tudta eladni azokat a betörés után. A hírek szerint a rosszindulatú szereplő egy HR-alkalmazott számítógépébe hatolt be, amelyről rengeteg adatot szerzett meg a dolgozókkal kapcsolatosan.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023.

Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5

— vx-underground (@vxunderground) February 20, 2023