Miért fehér a legtöbb repülő?

Mi lehet az oka annak, hogy a legtöbb utasszállító repülőgépet fehérre festik? Az internetes mendemondák szerint az, hogy a fehér festék könnyebb, mint bármilyen más színű festék, ez azonban nem több puszta városi legendánál – írja az IFLScience.

A korai repülőgépeket még nem volt szokás festeni, azonban idővel rájöttek, hogy a festék remekül meggátolja a jármű rozsdásodását, valamint a fémfelületek polírozását is meg lehet úszni, ha lemázolják őket. A fehér mellett azért döntöttek, mert ez a szín szívja magába a legkevesebb hőt, így nem kell annyi energiát felhasználni a gép hűtésére. A modern repülőgépek hosszú órákat tölthetnek a felhőrétegek felett, folyamatosan kitéve a napsugárzásnak, ezért a hűtés rendkívül fontos szerepet játszik a légiutazásban.

A fehér külső megkönnyíti a járművön keletkező sérülések, hibák észrevételét is, valamint egy esetleges olajszivárgás nyomai is feltűnőbbek rajta. Mindemellett pedig állatok életét is megmentheti ez színválasztás, legalábbis egy 2011-es kutatás szerint, ugyanis a madarak a fehér repülőgépeket egyszerűbben észreveszik, mint a más színűeket, így kisebb eséllyel ütköznek össze velük.