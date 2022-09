Az előfizetők negyede fontolgatja a Netflix elhagyását

Egy friss felmérés azt mutatja, hogy minden negyedik Netflix-előfizető tervezi idén a szolgáltatás felmondását az Egyesült Államokban – írja a HWSW. Az idei év első két negyedévében 1,2 millió előfizetőt veszített a Netflix, amire válaszul a szolgáltató többek között bejelentett egy hirdetésekkel támogatott, olcsóbb előfizetési szintet, de egy friss jelentés szerint ez is kevés lehet ahhoz, hogy visszatartsa a felhasználókat az elvándorlástól.

A Review felmérése azt is kimutatta, hogy egy átlag amerikainak négy platformra van előfizetése: a Netflix a legnépszerűbb, ezt követi az HBO Max, majd a Disney+. Hiába vezető platform azonban a Netflix (a teljes piac 70 százaléka az övék), a megkérdezett előfizetők 25 százaléka fontolgatja a szolgáltatás lemondását. Az elhagyásra készülők kétharmada a költségek növekedését említette az egyik indokként, ami annak fényében nem meglepő, hogy a felmérés szerint az Egyesült Államok nyolc népszerűbb streaming szolgáltatása közül a Netflix a legdrágább.

Érdekes adalék továbbá, hogy tíz amerikai felhasználóból négy valaki más fiókját használja, és ezen csoport 45 százaléka inkább lemondana a szolgáltatásról, mintsem, hogy fizessen érte. Viszont ahogy arra a HWSW cikke is rámutat, ennek némileg ellent mond a Variety Intelligence Platform és a CRG Global közös felmérésének eredménye, amely szerint a „potyázók” 65 százaléka hajlandó lenne fizetni, csak az osztozkodás előnyösebb, sőt, nagy a hajlandóság felár fizetésére is, csak hogy a háztartáson kívül élők is használhassák a meglévő előfizetést.