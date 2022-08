Már a telefonunkon tárolt adatok sem veszhetnek el örökre

Sérült, vagy hibás mobileszközök adatainak mentését is vállalja augusztustól a KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. A társaság évente nagyjából 2500-3000 adatmentést végez, amelyeknek a hazai megbízások teszik ki több mint felét, de 40 százalék körül van a német piac részesedése is.

A KÜRT világszerte ismert a sérült adathordozók helyreállításáról, augusztustól pedig bármilyen típusú sérült vagy hibás mobileszköz – okostelefon, táblagép – adatainak mentését képesek elvégezni. A cég egyaránt vállalja a mentést, ha fizikai sérülést szenvedett – törött, vagy elázott – készülékről van szó, vagy szoftverhiba miatt nem fér hozzá valaki a mobileszközön tárolt adataihoz.

A cég tapasztalatai szerint egyre több megkeresés érkezik magánszemélyek részéről, illetve szembetűnő, hogy milyen látványos mértékben nőtt az érintett adatmennyiség. A KÜRT adatmentési üzletága a múlt évben két petabájtnyi adatot – mintha 5 évig folyamatosan 4k filmet néznél – mozgatott meg az adatmentési projektek során, amely tízszerese az öt évvel ezelőtti mennyiségnek.

33 éve mentünk adatokat, most újabb területtel bővítettük a szolgáltatásainkat, amely a napjainkban nagy jelentőséggel bír. A telefonok és egy egyéb mobileszközök fejlődésével egyre több dologra használjuk ezeket a készülékeket és folyamatosan növekszik a rajtuk tárolható adatok mennyisége is. Így egyre értékesebb adatok veszhetnek el egy telefon megsérülésével, ezért döntöttünk úgy, hogy igyekszünk segíteni ezeknél a problémáknál is és bővítettük a szolgáltatási portfóliónkat