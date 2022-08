Behorpadt egy Wizz Air-gép orra a jégesőben

Bár a repülőgépeket strapabíró anyagból építik, az extrém időjárási körülmények így is nyomot hagyhatnak rajta. Ez történt a Wizz Air Londonból Szicíliába tartó egyik járatával is, amelynek orrán durva sérülések jelentek meg, miután leszállás közben heves jégeső kapta el a gépet. Az olasz Weather Sicily elnevezésű Facebook-oldal által közzétett fotókon az látszik, az Airbus A321-es orra sérült meg: két helyen is horpadás látható, írja a hvg.

A londoni Gatwick reptérről induló W95793-as járat a Flightradar24 információi alapján 11 óra 15 perckor indult el a London-Gatwick repülőtérről, majd 15:02-kor landolt Cataniában. Az incidensben a repülőgépen kívül feltehetőleg senki sem sérült meg.