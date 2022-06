Bill Gates szerint a hülyékbe vetett hit tartja fenn a kriptopiacot

Az elmúlt napokban hatalmasat zuhant a kriptovaluták értéke, aminek meg is lett a következménye: a kriptokereskedelemmel foglalkozó vállalatok tömeges elbocsátásokba kezdtek, még ha saját elmondásuk szerint abban is bíznak, hogy előbb-utóbb helyreáll a piac. A valuták eddig sem számítottak kifejezetten megbízható befektetésnek, azonban az összeomlás után nagy számban jelentek meg kritikák a médiában. Ezekhez csatlakozott most Bill Gates, a Microsoft milliárdos társalapítója is.

A TechCrunch keddi előadásán elmondta, nem rajong sem a kriptovalutákért, sem pedig az NFT-kért (nem helyettesíthető tokenek), és érdekeltsége sincs bennük. Véleménye szerint az ehhez hasonló trendeket minden esetben a „greater fool” (hülyékbe vetett hit) elmélet hajtja, melynek lényege, hogy a túlértékelt termékek ára megemelkedik, ha van elég befektető, aki hajlandó többet fizetni értük.

Márpedig szerinte az NFT-k esetében közel sem mérhető olyan mértékben az egyes digitális képek ára, mint amennyiért árulják őket.

Az egyik legismertebb digitális műtárgyra, a Bored Ape Yacht Club NFT kollekciójára utalva viccesen annyit mondott Gates, hogy „a majmok drága digitális képei aztán tényleg mérhetetlenül jobbá teszik a világot”. Ezt követően úgy folytatta, hogy nem tud ugyanúgy nézni az ilyen tulajdonra, mint például egy vállalatra, vagy egy farmra, amely termelést végez, és terméket állít elő. A milliárdos szerint az is komoly problémát jelent, hogy az ehhez hasonló vagyonok nincsenek megadóztatva, és állami szabályozás sem vonatkozik rájuk.

A beszélgetés alapvetően a klímaváltozás elleni harcról szólt, azonban a két téma nem áll messze egymástól. Az NFT- és kriptokereskedelem kritikusai szerint ugyanis rendkívül káros a környezetre ezeknek a termelése, rengeteg áram szükséges hozzá – írja a CNBC. A két kereskedelmi ág pedig összefügg, ugyanis az NFT-ket ethereum fejében lehet megvásárolni, amely a második legértékesebb kriptovaluta.