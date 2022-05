Drónvideón egy tornádó tombolása

Drónfelvétel készült egy kansasi tornádó tombolásáról – írja az IFLScience. A forgószél komoly károkat okozott, de pusztításában senki sem sérült meg.

A nagy felbontású videót Reed Timmer meteorológus osztotta meg a Twitteren, de azóta más felületeken is megjelent.

A felvételen jól látható, ahogy a forgószél valósággal széttépi az épületeket.

A tornádó nagyjából ezer házat rombolt le Kansas államban, járműveket emelt a magasba, majd megközelítőleg 21 perccel a felbukkanása után eltűnt. A térségben gyakoriak a hasonló jelenségek, ezért epítenek könnyebben pótolható faházakat.

Highest-res drone footage of the Andover, KS #tornado which has received a preliminary rating of EF3. Note how the tornado propagates via vortex dynamics and likely terrain. Incredibly, no lives were lost by this tornado pic.twitter.com/FJDBH8TAv6

