Még mindig jó befektetés a szoftverfejlesztői tanfolyam elvégzése

A programozás hiány- és slágerfoglalkozás napjainkban, amit sokan választanak felnőtt fejjel második szakmájuknak. De vajon milyen gyorsan és főleg mekkora fizetéssel találhat állást egy pár hónapos tanfolyam után a frissen képzett szoftverfejlesztő?

Az állásközvetítő cégek tapasztalatai szerint jelenleg egy pályakezdő Java, Javascript, C, C++, C#, .NET, mobil, PHP és Python szoftverfejlesztő havi bére bruttó 450 000 és 700 000 forint között alakulhat, míg egy tapasztalt, vezető pozícióban levő alkalmazottnak 1,25-2 milliót is megfizetnek a munkaadók. Mindkét esetben az országos átlagnál jóval magasabb bérre lehet tehát számítani, és ha mindehhez hozzászámítjuk azt is, hogy programozóként mellékállásban is szinte egészen biztosan szerezhetünk rendszeres megbízásokat, akkor nem irreális elvárás a havi 3 millió forintot is elérő bevétel sem.

Nem kell zseninek születni hozzá

A hárommilliós, több forrásból származó keresethez már természetesen nagyobb szorgalom, rutin és munkabírás is kell, ám egyik faktor esetében sem szükséges emberfeletti teljesítményt nyújtani – más szóval nem szükségesek különleges képességek ahhoz, hogy ezt a szakmát kielégítő szinten művelje valaki. Sőt, a ma is erősen élő városi legendák ellenére még matekzseninek sem kell születni ahhoz, hogy valaki programozóként helyt tudjon állni.

Ez utóbbit számos példával igazolhatják a szoftverfejlesztő-képzéssel foglalkozó cégek is. A budapesti PROGmasters iskolapadjából például tucatjával kerülnek ki olyan junior programozók, akiknek az eredeti foglalkozásukat tekintve semmi közük nem volt az informatikához, de még általában az úgynevezett reál tantárgyakhoz sem. Bodansky Ádám például 32 évesen komoly vendéglátós tapasztalattal a háta mögött végzett el a PROGmastersnél egy 4 hónapos képzést, és a tanfolyam befejezése után egy héttel munkába is állt, két és fél év elteltével pedig már vezető fejlesztőként irányított egy csapatot. Az ő tapasztalatai szerint sem a matematikai képességek a meghatározóak ebben a szakmában, hanem inkább a rugalmasság és ötletgazdagság számít:

A matektudásnál sokkal fontosabb, hogy az ember sokoldalú és kreatív legyen. Olyan személyiség, aki az új helyzetekben is feltalálja magát és nyitott a folyamatos tanulásra. Számít, hogy jó problémamegoldó, önálló gondolkodásra és munkára képes, de beilleszkedésre és csapatmunkára is alkalmas légy. Csak ezek kellenek, az elhelyezkedéshez szükséges alapokat pedig megtanítják a képzésen.

Mennyi időt és pénzt kell befektetni a karrierváltáshoz?

A szoftverfejlesztői szférában olyan jelentős a munkaerőhiány, hogy esetenként akár még fizetni is hajlandóak a leendő munkaadók azért, hogy valaki átképezze magát erre a szakmára. Ha sikerül kifogni olyan célzott tanfolyamot, amelyet kifejezetten egy nagyvállalat megbízásából szerveznek, akkor a 4-6 hónapos képzés jellemzően kétmillió forint körüli tandíját megúszhatjuk 500 ezerből vagy akár ingyen is.

Angol vagy német nyelvtudás kell a képzések elvégzéséhez A PROGmasters például jelenleg két, állásgaranciát kínáló programozó képzésre is toboroz résztvevőket egy osztrák bank és biztosító közös szoftverfejlesztő cége megbízásából. A júniusban induló full-stack képzésre május 15-ig lehet jelentkezni. A németül középszinten beszélő résztvevőktől a tandíj nagyjából háromnegyedét átvállalja a megbízó cég, amely ezen felül a végzősök közül hét főnek állást is garantál bruttó 450 ezer forintos kezdő fizetéssel, míg az angolul beszélő diákok elhelyezéséről a PROGmasters gondoskodik. Az iskola július közepén elindítja Java + PL/1 programozó képzését is, amelyet valamennyi résztvevő ingyenesen elvégezhet. Ők a négy hónapos képzést követően ugyancsak a PROGmasters partnercégeinél kaphatnak állást, akár bruttó 500 ezer forintos kezdő fizetéssel. Erre a képzésre június 1-jéig jelentkezhetnek az érdeklődők. A cikk a PROGmasters támogatásával készült.