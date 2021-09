A démonok anyjára vadászhatunk a Bosszúállókkal

Megvannak a PlayStation Plus szeptemberi ingyen játékai

A 2K Games még a 2021-es Gamescom keretében jelentette be, hogy 2022 márciusában Marvel’s Midnight Suns címmel olyan videójátékot dobnak piacra, amiben a Bosszúállók a Marvel univerzum természetfelettiben jártas karaktereivel (Penge, Magik, Doctor Strange, Szellemlovas stb.) szövetkezve szállnak szembe minden démonok anyjával, Lilith-tel, akit a Hydra kelt életre.

A fejlesztésért a Civilization- és az XCOM-játéksorozatokért is felelős Firaxis Games felel, ami egyben azt is jelenti, hogy nem egy hagyományos szuperhősös akciójátékot kapunk, hanem egy olyan kalandot, amiben komoly szerep jut a taktikának és a megfelelő tervezésnek.

A Marvel’s Midnight Suns általunk irányított főhőse nem a Marvel egyik bejáratott hőse, hanem egy teljesen új, Hunter névre keresztelt szereplő, aki egyrészt a fentebb emlegetett Lilth gyereke, másrészt olyan karakter, akit mi alkothatunk meg, külsőleg és a képességeit illetően is. A játékban a jól ismert szuperhősök az ő vezetésével erednek majd a főgonosz nyomába, és a természetfelettiben jártas szuperemberek mellett természetesen olyan klasszikus szereplők is a segítségünkre lehetnek, mint Amerika Kapitány, Vasember, Rozsomák vagy éppen Marvel Kapitány.

A küldetések során Hunter mindig három szabadon választott hős támogatását élvezi, a harcrendszer pedig a Firaxis korábbi körökre osztott játékait idézi, azzal a csavarral, hogy az összecsapások során egy általunk összeválogatott kártyapakliból lőhetünk el különböző típusú (pl. támadás, támogatás) különleges képességeket. Minden hősnek saját paklija van, egyedi lapokkal, amelyek között találhatók különlegesek is, amikkel jóval nagyobb pusztítás végezhető, mint a hagyományos kártyákkal. Fontos továbbá, hogy az egyes karakterek is eltérő szerepeket töltenek be: Doctor Strange például támogató karakter, aki képes gyógyítani a többieket, míg Amerika Kapitány a klasszikus tank, aki a többieknél jóval több támadást képes elviselni.

A körökre osztott és adott lapokon alapuló harcrendszer kifejezetten taktikus küzdelmeket ígér, ahol előre meg kell gondolni, hogy milyen hősökkel és kártyékkal oldjuk meg az eltérő feladatokat (védelem, túszmentés, elfogás). Az egyes missziók között egy bázison múlathatjuk az időnket, ahol nemcsak arra lesz lehetőség, hogy a különböző karakterek mindenféle bónuszokat biztosító interakcióba bonyolódjanak, de adott lesz a lehetőség arra, hogy a különböző szuperhősök egyedi képességeit kihasználva fejlesszük a karaktereket és a hozzájuk tartozó kártyákat.

A Midnight Sons képregénysorozaton alapuló Marvel’s Midnight Suns a jelenlegi tervek szerint 2022 márciusában kerül a boltokba, méghozzá Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X és S platformokra. Bár a végső értékeléssel természetesen megvárjuk a végleges verziót, de az első információk és játékmenet videók alapján ezúttal egy sokkal átgondoltabb és tartalmasabb játékot kapunk, mint a tavalyi Marvel’s Avengers.