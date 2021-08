Magyar srác állított fel új Guinness-rekordot

A videójátékos GameStar magazin szúrta ki a héten, hogy egy kecskeméti magyar srác, Csépe Szabolcs hivatalos Guiness-rekordot állított fel idén tavasszal, amit a nyár folyamán a szervezet is megerősített. Szabolcs a Longest videogame marathon playing a Naruto game (avagy a Leghosszabb videójáték maraton egy Naruto-játékkal) kategóriában lett rekorder, miután idén tavasszal (március 13. és 14. között) 28 órán, 11 percen és 23 másodpercen keresztül játszott a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5 című játékkal. A rekord pikantériája továbbá, hogy a lelkes játékos mindezt egy már-már retrónak számító PlayStation 2 konzolon hajtotta végre.

Ahhoz, hogy valaki hivatalosan is Guiness-rekorder lehessen, ebben a kategóriában is szigorú szabályoknak kell megfelelnie, így Szabolcsnak például minden lejátszott óra után 10 perc szünetet kellett tartania, továbbá több tanúnak is figyelemmel kellett követnie az eseményeket.