Max Verstappen a kritikusainak: Mind elmehet a picsába!

Alaposan kiosztott mindenkit Max Verstappen, a Forma-1-es Red Bull csapatának pilótája.

A világbajnoki címvédőnek nehéz versenye volt vasárnap a Hungaroringen, rengeteget kritizálta a csapata taktikáját, miután egy boxkiállását követően Charles Leclerc és Lewis Hamilton is elé került. A Ferrari nem okozott neki gondot, azonban a 63. percben összeért a Mercedesszel és az ütközéstől a levegőbe repült.

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON

A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG

— Formula 1 (@F1) July 21, 2024