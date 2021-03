Négy villámkérdés, ami felmerült az oltásellenőrző oldal kapcsán

A netes regisztráció tavaly decemberben indult el a koronavírus elleni oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon, januárra pedig kiderült, hogy aki nem regisztrál, az nem kaphat vakcinát, mivel a népegészségügy nem értesül az oltási igényről. A regisztráció nem bonyolult, a név, a lakcím, az életkor, az e-mail cím, a telefonszám és a TAJ szám megadásával gyorsan elvégezhető a művelet. Csakhogy az oldalról nem érkezik visszaigazoló e-mail a regisztrálóknak, és többen panaszkodtak arra, hogy bár regisztráltak, háziorvosuk mégsem hívta őket oltásra, így derült ki, hogy nincsenek benne a rendszerben. Ez vezetett oda, hogy létre kellett hozni egy újabb felületet, amin úgy száz nap elteltével ellenőrizhető, hogy sikeres volt-e a regisztrációnk az oltásra.

Az mindenképpen jó hír, hogy amikor a frissen indított oldal éppen elérhető, akkor a TAJ számunk és a születési dátumunk megadása után a rendszer egyértelmű üzenetet ad arról, hogy sikeres volt-e a korábbi regisztrációnk, hiszen az első szó amit megkapunk az IGEN vagy a NEM. Az oldallal kapcsolatban viszont így is felmerülnek kérdések, ezeket szedtük most össze.

Miért létezik egyáltalán?

A legégetőbb kérdés jelen helyzetben az, hogy miért volt szükség egy újabb felületre, és a koronavírus-járvány kitörése után több mint fél évvel, a múlt év végén miért nem lehetett előállni eleve egy olyan regisztrációs oldallal, ami az adatok (köztük egy e-mail cím) megadását követően automatikus megerősítést küld a folyamat sikeres elvégzéséről. Az is abszurd, hogy a megadott adatok vissza sem nézhetők, módosítani pláne nem lehet őket (pedig hogy mást ne mondjunk, az embernek megváltozhat a telefonszáma, amire a balul sikerült tömeges oltás előtt SMS-t küldtek behívóként az érintetteknek), de az automatikus visszaigazoló e-mail kiküldése olyan minimum, aminek a technikai megvalósítása a programozás alapjai között említhető, és a pár dollárért megvásárolható legegyszerűbb webshop sablonok is tudják.

Hogy ez a funkció miképp maradhatott ki egy olyan oldalból, ahol az életünket megvédeni hivatott oltásra lehet regisztrálni, az érthetetlen, és egyben át is vezet minket a második kérdésünkre.

Miért nem működik?

A visszaigazolás hiánya elég nagy blamázs, ahogy az is, hogy hónapokkal a regisztrációt követően le kell fejleszteni egy külön oldalt, hogy ellenőrizhető legyen a korábbi felületen végrehajtott regisztrációnk sikeressége. Ennél már csak az cikibb, hogy az indulást követő harmadik órában még elérhetetlen volt az oldal, mert nem tudta kezelni a jelentős (és teljesen érthető) érdeklődést. Talán nem túlzás azt állítani, jelenleg kevés fontosabb kérdés van az életünkben, mint, hogy kapunk-e oltást. Aligha lehetett kérdéses, hogy Müller Cecília bejelentése után hatalmas lesz az érdeklődés az új felület iránt. Ehhez képest, amint a webcím publikussá vált, az oldalt kiszolgáló rendszer megadta magát: nemcsak néhány percre, de órákkal az élesítést követően is elérhetetlen maradt. Az általunk megkérdezett Szöllősi Gábor IT Infrastruktúra szakértő szerint is számítani lehetett rá, hogy mindenki rákattan az oldalra, az ilyen rohamokra pedig fel lehet készülni. A szakértő nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a rendszert egyszerűen nem készítették fel, és élesben álltak neki a konfigurálásának, vagyis a beállítások olyan módosításának, amikkel képessé válik a megnövekedett felhasználószám kezelésére.

Miért nem tudja, ki van már beoltva?

Ahogy a korábbi cikkünkben már írtuk, az új felület nem tesz különbséget az oltásra regisztrált és már beoltott egyének között, hiszen az oltáson túlesettek is azt az üzenetet kapják, hogy „IGEN. Az Ön vakcinaigény iránti regisztrációja érvényes és az szerepel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nyilvántartásában. Ez azt jelenti, hogy nyilván tartjuk Önt, mint oltandó személyt”. Az biztos, hogy a regisztrációt ellenőrző oldal nem ugyanazon adatbázisból dolgozik, mint ami a regisztrációkor született, hiszen míg az utóbbinál az életkort kellett megadni, addig az előbbinél a TAJ szám mellett a születési dátum a másik paraméter, amivel azonosítani tudjuk magunkat. Szöllősi Gábor szerint ez arra utal, hogy az ellenőrző oldal már egy olyan adatbázissal dolgozik, amit egyesítettek a NEAK betegadataival (így a születési dátummal). Bár a NEAK csak az adatok feldolgozásával segíti a vakcina beadásának folyamatát, kell, hogy legyen olyan adatbázis, ami nyilvántartja a már oltott személyeket, így az ellenőrző oldal akár erről is nyújthatna tájékoztatást. Persze itt érdemes megjegyezni, hogy az oldal célja nem ez, és értelemszerűen, akit már beoltottak, annak nem kérdéses, hogy rajta van-e a regisztráltak listáján.

Amellett is lehet érvelni, hogy valakinek a beoltása szenzitív egészségügyi adat, és viszonylag könnyen megismerhető információk birtokában – mint amilyen a TAJ szám és a születési dátum – bárkiről megnézhetnénk, hogy megkapta-e már a vakcinát, ha az oldal erre is válaszolna, ez pedig nem feltétlenül kívánatos. De ez az érvelés ráhúzható a regisztrációra is. Ami megint csak amellett szól, hogy egy újabb felületen elvégzett ellenőrzés helyett célszerűbb lett volna mindenkit értesíteni a regisztráció sikeréről.

Miért nem szűri ki a fals adatokat?

Az adatok megadását illetően már a regisztrációs oldallal is akadtak problémák, hiszen ugyanazon TAJ számmal többször is lehet regisztrálni, és érdekes módon az új ellenőrző felület sem kezeli a valótlan információkat. Ha például megadjuk a TAJ számunkat, de mellé nem a saját születési dátumunkat írjuk, hanem egy teljesen véletlenszerű időpontot, akkor nem dob hibaüzenetet a rendszer, hanem közli, hogy nem vagyunk az oltásra regisztráltak között. A rendszer persze nem hazudik, hiszen a rosszul megadott adatokkal elméletileg valóban nem létezhet regisztráció (hacsak nem a korábban megadott hamis adatokat ellenőrizzük), ugyanakkor egy véletlen elütés vezethet olyan eredményre, hogy az érdeklődő nemleges választ kap a kérdésére. Ez pedig orvosolható lehetne azzal, hogy a rendszer jelezze, nem létező adatpárt ütöttünk be. A tévesztés elkerülését segítené elő az is, ha a kitöltendő form ellenőrizné, hogy létező TAJ számot írtunk-e be, jelenleg ugyanis nincs ilyesmi a felületen, ennek köszönhetően akár a 000 000 000 lehetőségre is kijön, hogy az illető bizony nincs az oltásra regisztráltak listáján.