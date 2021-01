Egy TAJ számmal többször is regisztrálhatunk a koronavírus elleni oltásra

Dömötör Csaba még tavaly december elején jelentette be, hogy elindult az internetes regisztráció a koronavírus elleni oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon, januárban pedig az is kiderült, hogy aki nem regisztrál, az önmagát zárja ki az oltandók köréből, hiszen így a népegészségügy nem értesül az oltási igényről. Maga a regisztráció nem egy bonyolult feladat, hiszen a név, lakcím, életkor, e-mail, telefonszám és TAJ szám megadásával viszonylag gyorsan elvégezhető a művelet. A folyamattal kapcsolatban ugyanakkor felmerülnek kérdések.

Jelenleg az adatok megadását követően a rendszer ugyan jelzi, hogy sikeres volt a regisztráció az oltásra, de erről a megadott e-mail címre nem érkezik semmilyen visszaigazolás. Ennél viszont jóval furcsább, hogy egy e-mail címmel többször ugyan nem lehet regisztrálni az oltásra, de a TAJ számunk bármennyiszer megadható. Bár a rendszer egy javascriptes megoldással ellenőrzi, hogy tényleg létező TAJ számot adunk-e meg a regisztráció során (így random bepötyögött számokkal nem végezhető el a folyamat), de újabb és újabb e-mail címek használatával lényegében annyiszor lehet regisztrálni a rendszerbe, ahányszor csak szeretnénk.

Kérdésünkre, hogy ez a megoldás mennyire problémás, Szöllősi Gábor IT Infrastruktúra szakértő úgy reagált, hogy a rendszer ilyen formában nem tűnik átgondoltnak. A szakember véleménye szerint a TAJ szám többszöri megadásának csak akkor van értelme, ha ez jelentené a megoldást arra, hogy az oltásregisztrációnk adatai utólag módosíthatók legyenek. Erre jelenleg ugyanis nincs mód, a megadott adatokat utólag nem lehet változtatni, sőt valójában arra sincs lehetőség, hogy ellenőrizzük, hogy milyen információkkal regisztráltunk.

Tekintve, hogy a tényleges oltásig még sok idő eltelhet, ez a megoldás nem túl szerencsés, hiszen az adatok időközben változhatnak: az e-mail, a telefonszám, de akár a lakcím is. Szőllösi Gábor szerint nem tudni, mi történik, ha egy TAJ számmal több regisztráció születik, és kérdéses az is, hogy ha a több regisztráció az adatmódosítás lehetőségét biztosítja, akkor a megadott adatok közül végül melyik lesz érvényes. A szakértő szerint ez a későbbiekben még problémákat okozhat. A regisztrációra vonatkozó kérdéseinket az oldal fejlesztőinek is fel szerettük volna tenni, de az operatív törzs egyelőre nem reagált az ezzel kapcsolatos megkeresésünkre.

Zavaros adatkezelés

Az oldal indulása óta sokakat foglalkoztat azon kérdés is, hogy a regisztrációhoz miért pont a kért adatokat kell megadni (például a születési év helyett a kort), és a regisztrációt követően mi történik a megadott információkkal. A kormány által üzemeltetett oldal ezzel kapcsolatban sok helyen túlságosan elnagyoltan, helyenként egészen félrevezetően fogalmaz.

Ahhoz, hogy a regisztrációt elvégezhessük, mindenképpen be kell pipálni az adatok megadása alatt található „Megismertem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat az adataim továbbítása céljából” jelölőnégyzetet, a második lehetőség, ami a későbbi kapcsolattartás lehetőségét engedélyezi, viszont opcionális. A gond ezzel az, hogy sikeres regisztráció esetén mindenki az alábbi üzenetet kapja: „Amennyiben jóváhagyta a kapcsolattartást, akkor értesíteni fogjuk a vakcinával kapcsolatos információkról és a további lépésekről”. Ez a szöveg értelmezhető akár úgy is, hogy amennyiben az opcionális kapcsolattartást nem pipáltuk ki, akkor nem kapunk értesítést a vakcinával kapcsolatos információkról és a további lépésekről.

Egyrészt az első jelölőnégyzet nem tesz említést a kapcsolattartásról, továbbá az adatkezelési tájékoztató kapcsolódó része sem fogalmaz egyértelműen. Nincs szó arról, hogy csak ezt a lehetőséget választva a regisztrált személy megkapja-e a kapcsolatos információkat és az említett további lépéseket, a szövegből csak az derül ki, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a személyes adatokat a megadott szempontrendszer alapján az általa vezetett nyilvántartásokkal összeveti és tájékoztatja az érintett háziorvosát a koronavírus elleni védőoltás beadhatóságáról. Hogy a háziorvos ezt követően tájékoztatja-e az érintettet, illetve ez jelenti-e a vakcinával kapcsolatos információkat és a további lépéseket, az egyelőre kérdéses.

Megkeresésünkre Remport Ádám, a TASZ Magánszféraprojektjének jogi munkatársa úgy nyilatkozott, hogy a regisztrációs folyamat végén megjelenő szöveg meglehetősen problémás, mivel nem világos, hogy mire utal. A szakértő az adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban azt is elmondta, hogy a dokumentumból világosan ki kellene derülnie, hogy az ember mihez járul hozzá, ezzel szemben a Vakcinainfón található tájékoztatóban a NEAK szerepe például nagyon elnagyoltan van megfogalmazva, a szöveg nem közérthető, és nem igazán felel meg annak a kritériumnak, hogy megfelelően tájékoztassa azt, aki a hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.

Az adatkezelést illetően azzal is fontos tisztában lenni, hogy amennyiben kipipáljuk a második jelölőnégyzetet, úgy önként beleegyezünk, hogy további kapcsolattartás, véleménykérés, tájékoztatás, illetve elektronikus levél küldése céljából a közölt adatokat (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a Miniszterelnöki Kabinetiroda visszavonásáig kezelje, magyarán az állítólagos vakcinával kapcsolatos információkon túl is megkereshetők az érintettek bármilyen ügyben.

Szerencsére az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) lehetőséget ad, hogy a megadott adatok felhasználási jogát visszavonjuk. Ezt a Miniszterelnöki Kabinetirodánál kell igényelni, a következő elérhetőségeken: 1014 Budapest, Színház utca 1.; adatvedelem@mk.gov.hu; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kovács Péter, postai levélcíme: Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1.