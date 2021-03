Imádják a netezők, ahogy egy dizájner rendet csinált a számítógépén

Már azt is Bill Gatesre kenik, hogy nem olvad csak úgy el egy hógolyó

Van, aki érzékenyebben, más teljesen érzéketlenül kezeli a számítógépe asztalán kialakuló káoszt. Abban viszont mindenki egyetérthet, hogy a helyzet hamar el tud harapódzni a letöltéseknek, itt-ott szétszórt szövegfájloknak és parancsikonoknak köszönhetően, főleg ha munkára és magáncélokra egyaránt használt eszközről van szó.

Kara Lee fotós és dizájner nemrég TikTok-videóban mutatta meg milyen módszerrel vág rendet a káoszban, a felvétel pedig gyorsan szétterjedt a közösségi médiában. A megoldás ugyanis rendkívül egyszerű, mégis hatékony.

Lee egyszerűen egy személyre szabott háttérképet készített egy képszerkesztő programban, amit hat egyenlő szekcióra osztott fel. Mindegyiknek más hátterszínt állított be, illetve fel is címkézte azokat aszerint, hogy milyen típusú ikonokat szeretne benne összegyűjteni. Külön dobozokat kaptak így a képernyőmentések, a munkával kapcsolatos ikonok. A végeredményt látva könnyen elmondható, hogy amennyire tűnik bugyutának az ötlet, annyira hatékony és még jól is mutat.