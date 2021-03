Maradj produktív távmunkában is – Microsoft Office és Windows 10 csomagok verhetetlen áron (x)

Maradj produktív távmunkában is – Microsoft Office és Windows 10 csomagok verhetetlen áron (x)

A COVID-19 világjárvány nagy változást hozott a munkavégzési szokásainkban is. A legtöbb cég teljes mértékben átállt a távmunkára és a home office-ra, így most legtöbben otthoni körülmények között végezzük a megszokott irodai munkát. Ez persze megfelelő technológiai hátteret is igényel.