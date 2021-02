Elon Musk megüzente: nem megy fel a Twitterre

Elon Musk és a Twitter kapcsolata leginkább egy viharos szerelemre hasonlít. A Tesla-vezér szavait egyszerűen issza több mint 44 millió követője, és elég csak pár szót elhintenie ahhoz, hogy például mindenki a Signal appot akarja használni, vagy elszálljon a bitcoin. Vélhetően az ő számára is intenzív volt az elmúlt pár hét, ugyanis kedden bejelentette: egy ideig mellőzi a platformot.

Nem ez az első alkalom, hogy Musk szünetet tart: két éve egy rövidebb hiátus alatt négy napig bírta ki posztolás nélkül, utána pedig 2020 áprilisában, majd júniusban vonult vissza, akkor is pár nap erejéig.

Off Twitter for a while

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021