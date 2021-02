Időutazással gyanúsítják Elon Muskot

Vannak, akik szerint Elon Musk nem a képességeinek köszönheti elképesztő sikereit, hanem annak, hogy időutazó – írja a LadBible című brit bulvárportál.

A különös összeesküvés-elmélet hívei szerint, a bizonyíték Musk időutazó mivoltára néhány fotó, melyek Raymond Collishaw, első világháborús, kanadai vadászpilótáról maradtak fenn. A hasonlóság valóban szembeötlő.

Full disclosure, I’m actually a 3000 year old vampire. It’s such a trial assuming all these false identities over the centuries!

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2020