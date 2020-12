Kiszivárgott képeken a Samsung Galaxy Buds Pro füles

Valaki már le is tesztelte a még be sem jelentett új Samsung mobilt

A Samsung 2021. január 14-én mutatja be a legújabb csúcstelefonjait, a Galaxy S21 termékcsaládot, ami ezúttal is három tagból fog állni: S21, S21 Plus és S21 Ultra. A tavaly megszokott módon az új mobilok mellé persze új vezeték nélküli fülhallgató is dukál, ami ezúttal a Galaxy Buds Pro nevet kapta, és a megbízható forrásokkal dolgozó Roland Quandt már meg is osztotta a nagyközönséggel a fülesről készült jó minőségű termékfotókat.

Az új eszköz nem követi az idén nyáron bemutatott Galaxy Buds Live babra emlékeztető formáját, ehelyett a korábbi Buds modellek dizájna köszön vissza. Amennyiben hinni lehet az interneten keringő információknak, úgy az új modell ára 200 dollár körül fog alakulni, ami azt jelenti, hogy hazánkban nagyjából 65 ezer forintos árcédulára lehet számítani.

A bennfentesek emellett tudni vélik, hogy a Galaxy Buds Pro IPX7 védelemmel érkezik, feljavított aktív zajszűréssel, üzemidő szempontjából pedig 8 órára lehet majd számítani, ami a töltőként funkcionáló toknak köszönhetően 28 órára lesz kibővíthető. Emellett a pletykák arról szólnak, hogy a füles valamilyen módon képes lesz a 3D-s audió élmény megteremtésére is.