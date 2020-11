Íme néhány alternatíva az átalakuló Google Fotók helyett

Az elmúlt években rengeteg felhasználó hívta segítségül a Google Fotókat, ha a fotói felhőben való tárolásáról volt szó, hiszen a szolgáltatás szinte korlátok nélkül adott erre lehetőséget. Vége lesz azonban a jó világnak: 2021. június elsejétől nem csak a Google Fotók, de a Google Drive szabályzata is változik. A határidőtől kezdve a Fotókba feltöltött, jó minőségű képek és videók is bele fognak számítani a Google-fiókunk díjmentes, 15 GB-os tárhelyébe. A június elseje előtt jó minőségben feltöltött fotók és videók ebbe még nem fognak beleszámítani, csak június elseje után indul a számláló.

A Google One árazása nem fog változni: havi 690 forintért lehet hozzájutni 100GB-hoz, és vélhetően pont az is a cél, hogy minél több embert a fizetős alternatívára tereljenek át. Alapvetően ez nem egy rossz ár, ám sokakban felmerülhet, hogy inkább más tárhely után néznek. Az Android Authority felmérést is készített ennek kapcsán: 48,25 százalék más ingyenes alternatívára tervez váltani, 25,13 százalék még nem döntött. 19,02 százalék a Google-nél, 7,61 százalék pedig valamilyen másik szolgáltatónál szeretne előfizetni.

Mielőtt az ember másik megoldás után nézne, érdemes mérlegelni a maradást is. A Google Fotók előnye a korlátlan tárhely mellett a fejlett keresési lehetőségek: nem csak dátum, helyszín, de kulcsszavak alapján is kereshetők a feltöltött képek. Aki nem szeretne nagyon variálni, kifizetheti a havi 690 forintot, amiért cserébe összesen 100GB-ot tölthet meg. A Pixel telefonok tulajdonosainak egyébként továbbra is ingyen érhető el korlátlan Google Fotók tárhely. És érdemes hozzátenni, hogy más szolgáltatásoknál is számolni kell kompromisszumokkal. A portál összegyűjtötte azt is, mit választhatnak a felhasználók a piacon lévő szolgáltatások közül.

Dropbox

Ha felhős tárhelyről van szó, sokaknak juthat eszébe a népszerű Dropbox. Ezzel a szolgáltatással szintén automatikusan szinkronizálhatjuk a mobilon található fotóinkat a felhővel. Viszont az ingyenes verziónak természetesen vannak korlátai: mindössze 2 GB-ot kapunk (a Google Fotók 15 GB-hoz képest ez meglehetősen kevés), a fizetős csomagok pedig a konkurensekhez viszonyítva is borsosabbak. Cserébe viszont további biztonsági és produktivitást segítő funkciókat kínál.

Flickr

A Flickr neve is sokak számára lehet ismerős, de nem sokan tudják, hogy fotótárolási csomagokat is kínál, mivel elsősorban a kreatívokat és a fotósokat célozza. Ettől függetlenül a hétköznapi felhasználók is élvezhetik az automatikus szinkronizáció előnyeit. Szintén adottak az adatvédelmi beállítások, így a feltöltött tartalmak privátra állíthatók. Ingyenes fiókkal legfeljebb 1 terabájtot kínál, de darabszámra 1000 fotó a limit. A korlátlan tárhelyet kínáló Flick Pro csomag ára havi 7 dollár (kb. 2100 forint), vagy évente 60 dollár.

Apple iCloud

Ha iPhone-tulajdonos, akkor vélhetően már használja az iCloudot, ami szintén alkalmas fotók tárolására, bár nem kínál annyira fejlett keresési funkciókat, mint a Google Fotók. Ingyen 5 GB-ot pakolhatunk tele, amit lehetséges bővíteni: havi egy dollárért további 50 GB-ot, 3 dollárért pedig 200 GB-ot kap a felhasználó. Sajnos az androidosok számára ez nem opció, mivel a Google rendszerét futtató eszközökön nem támogatott a szolgáltatás.

OneDrive

A Microsoft felhős tárhelye főleg az üzleti felhasználók körében népszerű, többek közt az Office alkalmazások integrációja miatt, de akár a Google Fotók helyett is választható. Ha letöltöttük az appot a mobilra, akkor automatikusan szinkronizálja a képeket. A galérián belül könnyű keresni és a képeken látható objektumok alapján automatikus címkéket is létrehoz a rendszer. Az ingyenes verzió 5GB-ot kínál, ami havi 2 dollárért 100GB-ra duzzasztható. A Microsoft 365 előfizetőinek pedig alapból jár az 1 TB tárhely.

(Kiemelt kép: GettyImages)