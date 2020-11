Így mentheti le könnyen az összes képét a Google Fotókból

Nemrég számoltunk be róla: 2021. június elsejétől nem csak a Google Fotók, de a Google Drive szabályzata is változik. A határidőtől kezdve a Fotókba feltöltött, jó minőségű képek és videók is bele fognak számítani a Google-fiókunk díjmentes, 15 GB-os tárhelyébe, oda lesz a korlátlan fotótárolás. A Google One árazása nem fog változni: havi 690 forintért lehet hozzájutni 100GB-hoz, és vélhetően pont az is a cél, hogy minél több embert a fizetős alternatívára tereljenek át. A cég a változásokról értesítést is küld a felhasználóknak.

Ha ezek után inkább fizikai adathordozót vagy más felhőszolgáltatást választanánk a képek tárolására, könnyedén exportálhatjuk az addig feltöltött fájljainkat, hogy azokat átvigyük máshova. Vagy ha most beállíthatjuk, akkor rendszeresen biztonsági mentést kérhetünk, hogy a dátum elérkeztéig mindenről gondoskodjunk. A műveletet számítógépről jóval egyszerűbben intézhetjük, mint telefonról vagy táblagépről. Mutatjuk a lépéseket!

Nyissa meg a Google Takeout szolgáltatást a böngészőjében! Bizonyosodjon meg róla, hogy bejelentkezett a Google-fiókjába! A Letölteni kívánt adatok választása szekció alatt alapértelmezetten minden tárolt adatot kijelölve talál, az Android-eszközkonfigurációtól kezdve a Chrome előzményeken át a Google Play Áruház alkalmazástelepítésekig. Ha csak a Fotókat szeretné menteni, válassza a Kijelölések megszüntetése opciót, és jelölje be kimondottan csak a Fotókat. Itt egyben beállíthatja azt is, ha csak egyes albumokat mentene, alapállapotban az összesre érvényes az exportálás. A Következő lépés gomb megnyomása után a Fájltípus, gyakoriság és cél kiválasztása almenüben kell megadni, hogy milyen tömörítést szeretnénk (zip, vagy tgz), és hogy az exportálás egyszeri, vagy netán rendszeres legyen. Kattintson az Exportálásra! Amint a mentés elkészült, az Exportált tartalmak kezelése szekció alatt láthatja majd listázva az elkészült csomagot a létrehozás dátumával és a letöltési linkkel.

