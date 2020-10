Az IT nem egyenlő a programozással! (x)

IThon.info portál

Milyen lehetőségek várják azokat, akik szeretnének jól keresni, de a kódolás távol áll tőlük?

Évek óta mást sem lehet hallani, minthogy aki a magyar piacon kiemelkedő fizetésre vágyik, az legyen informatikus. Arról azonban jóval kevesebb szó esik, hogy az informatikai munkakörök manapság rendkívül széles palettán mozognak, így a kérdés jóval összetettebb annál, mint elsőre tűnik.

Amikor informatikáról beszélünk, sokan még mindig csak a monitorok mögött “elbújó” fejlesztőket, vagy nehezen érthető idegen szavakat dobáló rendszergazdákat látnak maguk előtt. A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már sokkal színesebb munkakörök gazdagítják a területet, amelyek sok esetben másfajta képességeket igényelnek, ám a kínált lehetőségek köre legalább olyan csábító, mint a fejlesztői pozíciók esetén.

Pulay Gellérttel, az IThon.info portál alapítójával és László Levente, ügyfélkapcsolati vezetővel beszélgettünk arról, hogy miért érdemes az informatika területén dolgozni, hogy hogyan lehet elkezdeni a szükséges ismeretek megszerzését, és hogy

ebben a gyorsan változó iparágban mennyire előremutató lehetőségek várják azokat is, akik nem szeretnének kódolni.

24.hu: Tényleg igaz az, hogy aki ma igazán jól akar keresni itthon, annak az informatika irányába érdemes képeznie magát?

Pulay Gellért: A kérdés természetesen ennél jóval összetettebb, több oldala van az éremnek. Egyrészt egy bizonyos tudásszint megléte esetén valóban kiemelkedő fizetést lehet elérni, de nyilván odáig el is kell jutni. Ráadásul az ebben dolgozók egyre kevésbé szeretik, ha a kérdést csak a fizetés oldaláról közelítjük meg. Az informatika nagyon sokrétű terület, a fejlesztés és az üzemeltetés, ami esetleg a legtöbb ember számára beugrik a kifejezés hallatán, csak egy kis szelete annak, ahova ma már fejlődött az iparág. A tanulópénzt, mint sok egyéb más szektor esetében is, itt is meg kell fizetni, de tény az, hogy a perspektívák nagyon csábítók. Másrészt hiba lenne csak a magas fizetésekkel azonosítani az szektort. A területen hosszú távon ugyanis az lehet sikeres, illetve az tudja megvetni a lábát, aki erősen elkötelezett a munkája iránt, ha úgy tetszik,

lobog benne az a fajta szenvedély, ami elengedhetetlenül viszi tovább a folyamatos fejlődés, tanulás irányába.

László Levente: A világban zajló események miatt szinte napról napra értékelődik fel az informatikai tudás, így van ez már régóta, de az elmúlt időszak még inkább felerősítette. A folyamatosan megjelenő új megoldások egyben új területek születését is jelentik, elég, ha csak arra gondolunk, hogy néhány éve az adatok strukturált feldolgozása, kezelése és megjelenítése mennyire gyerekcipőben járt, ma pedig egy világjárvány kezelésének alapját képezik az ezzel kapcsolatos ismeretek.

A munkakörök is egyre színesebbek, egyre sokrétűbbek, van, ahol a fejlesztés van hangsúlyban, de van, ahol a rendszerek összefüggéseinek megértése, a problémamegoldás, a kommunikáció az elvárt legerősebb képességek.

Természetesen az általunk indított informatikai versenyen egyértelműen a technológiai tudáson van a hangsúly, de idén van olyan kategóriánk is (A jövő üzleti elemzője), ahova azokat várjuk, akik erős gazdasági ismeretekkel rendelkeznek, szívesen oldanak meg Excel-ben összetett feladatokat, és összességében nem áll tőlük távol az informatikusokra jellemző erős logikai gondolkodás. Manapság már a felsőoktatási rendszer is biztosít olyan képzést, amelyből a jövő üzleti elemzői kikerülhetnek:

a gazdasági informatika szakok azonban még mindig nem elég népszerűek, legalábbis ahhoz képest nem, mint amekkora potenciál a területben van.

24.hu: A szektorban hosszú ideje tapasztalható munkaerőhiány miatt az utóbbi években egyre több bootcamp jelent meg a piacon, amelyek akár pár hónapos képzéssel elindítanak az informatikai pályán. Mit gondoltok erről, valóban jó belépési pont lehet a területre az ilyen jellegű képzések elvégzése?

Pulay Gellért: Valójában erősen az egyén motivációja és képességei határozzák meg azt, hogy valaki mennyire lehet sikeres az informatikában – függetlenül akár attól, hogy milyen képzési háttere van. Akiben megvannak az alapkészségek, a fentebb már említett logikus gondolkodás, az összefüggések megértésének, illetve a problémamegoldásnak a képessége, az mindenképpen jó eséllyel indul az úton.

Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni az önfejlesztés, a folyamatos tanulás és az alázat fontosságát.

A megfelelő hozzáállás nélkül ugyanis nehéz sokáig jutni. El kell fogadni, és vállalni kell azt, hogy egy rövidebb képzés elvégzése után évekig komoly munkát kell beletenni a tanulásba. (És mivel az ember minél többet tud, annál jobban látja, hogy milyen keveset is tud, ezért tulajdonképpen folyton sokat kell beletenni.:) ) Bármilyen iparágra igaz ez természetesen, de az informatikára hatványozottan. Sok vállalat ma már külön képzési rendszerrel segíti az átképzési háttérrel érkezőket, és természetesen ők is azt szeretnék látni, hogy megtérül a befektetett idő és energia. Hosszú távon végeredményben nem az fog dönteni a sikerről, hogy ki milyen háttérrel érkezik a pályára, hanem az, hogy ki milyen hozzáállást hoz magával.

László Levente: Az utóbbi években olyannyira meghatározóvá váltak a bootcampek a piacon, hogy a versenyben mi sem mehettünk el a téma mellett. “Tanulnod kell, még mielőtt belevágnál?” oldalunkon a Codecool-al együttműködve kifejezetten azokat szeretnénk információkkal segíteni, akik gondolkodnak az átképzésen, de nem tudják, merre induljanak, és iránymutatást szeretnének kapni. Több olyan partnerünk van, akik rendszeresen vesznek fel átképzésből érkező kollégát, az esetleges tudásbeli különbséget könnyebb áthidalni, a megfelelő megközelítést, attitűdöt viszont jóval nehezebb megváltoztatni.

24.hu: Ha valaki hosszú távra tervez, biztos háttérre számíthat, ha az informatika területén helyezkedik el?

Pulay Gellért: Egyértelműen. Az elmúlt évek is tökéletes bizonyítékai ennek, és ez belátható időn belül várhatóan nem fog változni. Ma már egészen kicsi korban van lehetőség arra, hogy a jövő nemzedékét az informatikai pálya felé tereljük, saját gyermekeim kisiskolásként is ismerkednek a területtel. Ennek ellenére sokszor eszembe jut, amit egy szenior fejlesztő fogalmazott meg: “Persze-persze, de azért nincs veszedelmesebb, mint amikor a tehetségtelenség lelkesedéssel párosul.”

24.hu: Térjünk vissza a bérekre! Az elmúlt időszakban a fizetési felmérések adatai szerint minden évben emelkedtek a jövedelmek az iparágban: van ennek plafonja, illetve hogyan befolyásolja az idei esetleges béremeléseket a szektorban a járványhelyzet?

Pulay Gellért: Nyilvánvalóan a végtelenségig egy iparág sem tudja kitermelni a még magasabb fizetésekhez szükséges nyereséget, de nem hiszem, hogy van egy képzeletbeli határ, amit nem lehet átlépni. Egyértelműen látszik viszont, hogy ami a korábbi években sok pályázó által bevett gyakorlat volt, miszerint versenyeztetik a vállalatokat, hogy ki meddig hajlandó elmenni egy fizetési ígéret tekintetében, már egyre kevésbé működik. Bár az iparágat egyelőre nem, vagy csak kisebb mértékben érte utol a válság szele, főleg nyár elején érezhetően jelentek meg olyan jelöltek a piacon, akik korábban nem voltak elérhetőek. Hogy mindez hogyan jelenik meg a bérekben, egyelőre nehéz látni, egy biztos: nincs pozitív üzenete annak, ha valaki mindenáron magasabb fizetést akar kisajtolni a potenciális munkaadóból. Viszont ha valaki úgy érzi, biztos pozícióban van, most csak jóval magasabb fizetés-különbséggel lehet aktuális munkahelyéről kimozdítani, és a piac a látszólag stabilnak tűnő lehetőségeit keresi. Ez az elmúlt években kevésbé fontos szempont volt.

24.hu: Mindezeket figyelembe véve, mennyire voltak nyitottak a vállalatok a versenyre, mik a tapasztalatok?

László Levente: Büszkén mondhatjuk el, hogy több olyan partnerünk van, aki immár másodjára, harmadjára, sőt akár negyedik alkalommal velünk tart, ráadásul akár több kategóriában is. Ezen kívül az idei évben is sikerült olyan vállalatokkal megállapodni, akik komoly szereplői a hazai piacnak: nagyvállalatok, hazai alapítású cégek és KKV-k. Ezt mindenképpen óriási eredménynek tartjuk, hiszen valóban nem egyértelmű, hogy minden vállalat be tud szállni egy ilyen volumenű eseménybe. Az, hogy 21+1 kategóriában várhatjuk a játékosokat, számunkra is azt jelzi, hogy a tudásmegosztás- és bővítés mellett az igazán tehetséges szakemberek beazonosítása, illetve az iparág népszerűsítése továbbra is olyan prioritás a munkáltatók körében, amelyre kiemelten figyelnek.

24.hu: Ha egy tulajdonságot kellene kiemelnetek, amely manapság elengedhetetlen, ha valaki informatikai pályára szeretne lépni, mit emelnétek ki?

Pulay Gellért: Nem múló tudásszomj.

László Levente: Egyet mondok, kettő lett belőle: Rugalmasság, változásra való hajlandóság.

Az Országos IT Megmérettetés egy olyan verseny, amin nem csak a nyereményekért érdemes részt venni, hanem a tanulás, a fejlődés állandó igénye miatt is. Elhozzuk ugyanis a legújabb technológiákat, olyan elgondolkodtató kérdésekkel várjuk a játékosokat, amelyeknek bizony még egy tapasztalt versenyzőnek is több esetben utána kell járnia, ezen kívül azok számára is igyekszünk megmutatni a szakmában lévő perspektívát, akik nem szeretnének kódolni, de maga az informatika vonzza őket. Már tavaly is volt egy olyan kategória, amelyet a társadalmi felelősségvállalás jegyében indítottunk, idén folytatjuk ezt, és az Akadálymentes weboldalak témakörében várjuk azokat a játékosokat, akiknek hozzánk hasonlóan fontos az, hogy valóban mindenki számára teljes mértékben kiaknázhatók legyenek azok az online lehetőségek, amelyek ma rendelkezésre állnak.

A versenyt ezen a felületen érheted el: https://megmerettetes.hu

Az Országos IT Megmérettetés 2020 kategóriái – zárójelben az adott kategóriát hitelesítő partner:

.NET fejlesztés C# nyelven (DXC Technology)

A jövő üzleti elemzője (BCS Business Consulting Services Kft.)

Adattárház elemző BCS Business Consulting Services Kft.)

Akadálymentes weboldalak (Edelényi Zsolt)

Angular front-end fejlesztés (TATA Consultancy Servides- TCS)

Beágyazott rendszerek (C) (Robert Bosch Kft.)

Cloud Engineering (IBM)

DevOps (Deutsche Telekom IT Solutions)

Hálózati ismeretek (Deutsche Telekom IT Solutions)

IT Biztonság (Deutsche Telekom IT Solutions)

JAVA EE (IBM)

JAVA Spring, Hibernate, JPA (EPAM)

Linux rendszerfejlesztés és üzemeltetés (One Identity)

Microsoft SQL (MS BI) (Training 360 Kft.)

Modern Microsoft webfejlesztés (Accenture)

Nyelvfüggetlen programozás és adatbáziskezelés (SAP Hungary Kft.)

Probléma-analízis enterprise rendszerekben (AdNovum Hungary Kft.)

Python (Robert Bosch Kft.)

Tesztautomatizálás (EPAM)

Térinformatika (Ulyssys Kft.)

Webfejlesztés (modern) hagyományos eszközökkel (Training 360 Kft.)

Windows Server üzemeltetés (HM EI Zrt.)

