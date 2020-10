Az iPone-ok is Xbox konzollá válhatnak

Az Apple-féle App Store irányelveiről az utóbbi időkben a szokásosnál is több hír röppent fel, a szabályok ugyanis nemcsak a felhő alapú játékoknak tesznek keresztbe, hanem napjaink egyik legnépszerűbb videójátékának is. A Microsoft is tesztelte már felületét, a xCloudot iOS-en, az Apple korlátozásai miatt azonban nem jutott messzire az alkalmazással.

Szeptember 15-től Xbox konzollá válhatnak az androidos telefonok Magyarország is ott van az országok között, ahol elsőként lesz elérhető az Xbox Game Pass Ultimate szolgáltatás mobilokra.

Úgy tűnik azonban, hogy a Microsoft nem adja fel, a vállalat célja az, hogy az almás készülékek is Xbox konzollá alakulhassanak – írja az Engadget. A Business Insider információi szerint egy céges virtuális gyűlésen Phil Spencer, a Microsoft játékügyi feje az alkalmazottaknak azt mondta,

a Game Passt és a felhő alapú játékszolgáltatást böngészőn keresztül próbálják bevezetni iOs-re valamikor 2021-ben.

Spencer állítólag arról is beszélt, hogy az xCloudot jövőre PC-n is elindítják.

Kiemelt kép. Getty Images