Itt az első videó egy fekete lyuk fejlődéséről

2019 áprilisában világszenzáció volt, hogy az Eseményhorizont Teleszkóp segítségével sikerült elkészíteni az első fotót egy fekete lyukról. Az M87 galaxis középpontjában lévő objektumról készített kép bejárta a világsajtót – az EHT csapata azonban már a következő nagy projekten gondolkozott, mostanra pedig sikerült elkészíteni egy videót arról, hogyan változott a fekete lyuk az elmúlt években.

A kutatócsoport korábbi méréseket is összevetett a 2017-essel, azzal, amiből végül a híres kép is megszületett: átvizsgálták mellette a 2009, 2011, 2012, és 2013-asokat is. A The Astrophysical Journal tudományos folyóiratban megjelent tanulmányból kiderül, hogy az adatok azt mutatják: a fekete lyuk imbolyog, mozog.

Breaking: After its historic 2019 image of M87*, the @ehtelescope has dug into its vault of old data and reconstructed (with some guesswork) what the supermassive black hole would have looked like in previous years. It wobbles!https://t.co/Zf2eM7Vfwp pic.twitter.com/vGMAxzHelN

— Davide Castelvecchi (@dcastelvecchi) September 23, 2020