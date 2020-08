Szokatlan színben jöhet az iPhone 12

A következő hetekben várhatóan bemutatkozik az iPhone 12, ami a szériában eddig nem látott árnyalatban is választható lehet:

sötétkékben.

Legalábbis ezt a fülest kapta belsős forrásoktól a tajvani DigiTimes, akiknek néha bejön a jóslatuk, néha nem. Az iPhone 11 széria jelenleg fehér, szürke, arany, fekete, zöld, sárga, piros árnyalatokat vonultat fel modelltől függően, így nem lenne olyan meglepő, ha kiegészülne a paletta. Igaz, az iPhone XR elérhető kék színben, de az egy élénkebb, világosabb árnyalat, mint a rebesgetett mélykék.

Korábban egyébként már volt szó a sötétkék szín bevezetéséről, akkor Max Weinbach, az XDA Developers szerzője említette. Arról is lehetett hallani, hogy a kék szín az iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Maxnál választható zöldet fogja kiváltani, tehát zöld iPhone 12 ez alapján nem várható.

Navy blue iPhone 12 Pro. I want it so badly. https://t.co/xtTlMsYNIY

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 21, 2020