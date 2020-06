Az iPhone SE-nél is kisebb lehet az iPhone 12

Jó ideje lehet hallani pletykákat arról, hogy a következő csúcs-iPhone, az iPhone 12 (az új iPad Pro eszközökhöz hasonlóan) az iPhone 4-nél látott, szögletesebb külsőt kaphat, és hogy a legkisebbnek számító alapmodell egy 5,4 hüvelykes készülék lesz. Nemrég kiszivárgott információk szerint ráadásul a tavaly kiadott, kompakt 4,7 hüvelykes panellel ellátott iPhone SE-nél is összességében kisebb telefon várható. Erről az EverythingApplePro szerzője számolt be Twitteren, aki videót tett közzé egy műanyagból öntött formáról, ami állítólag hűen tükrözi az iPhone 12 dimenzióit.

De miként lehetséges ez? Nos, az iPhone SE előlapjának alján helyet foglal az ujjlenyomat-olvasóval ellátott Home gomb, míg az iPhone 12 már a FaceID-vel való arcfelismerésre támaszkodik majd, így a gomb elhagyásával több hely jut a hasznos kijelzőterületnek. Mindehhez hozzá kell venni, hogy várhatóan a notch szenzorsziget mérete is csökken, míg az oldalsó kávák vékonyodnak. Ha mindez igaz, akkor az Apple-nek sikerülhet elérnie, hogy úgy kínáljon nagyobb kijelzőt, hogy maga a készüléktest kisebb, mint az iPhone SE-nél.

Persze hozzá kell tenni, hogy biztosat még senki nem tud az új almás modell méreteiről. A megjelenéssel kapcsolatban a legfrissebb információ, hogy az iPhone 12 bemutatója szeptember végére, vagy októberre csúszhat, míg a készülékek szállítása valamikor novemberben kezdődhet meg. Többek szerint viszont nem valószínű, hogy az Apple novemberig várna, de 2017-ben volt már rá példa az iPhone X rajtjakor.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020