Előfordulhat, hogy rontják a szemet a VR szemüvegek

Danny Bittman programfejlesztő arra figyelmeztet, hogy a VR szemüvegek akár látásromlást is okozhatnak, ahogyan több órás VR-ozás után az ő szeme is sérült – írja a BBC. A férfinak az orvosa mondta, hogy a probléma a VR szemüveg miatt léphetett fel, de az Optikusok Szövetsége szerint nincs bizonyított negatív hatása az eszköznek a látásra. A szoftverfejlesztőnek szemüveget írtak fel.

Just had my 1st eye doctor visit in 3 years. Now I’m very worried about my future VR use. I have a new eye convergence problem that acts like dyslexia. The doc, a headset owner, is convinced my VR use caused this. He said “these are glasses we usually prescribe to 40 year olds”.

