Már Hollandiában is gyújtogatnak egy összeesküvés-elmélet miatt

Távközlési bázisállomásokat rongáltak meg az elmúlt napokban Hollandiában az 5G bevezetése ellen tiltakozók – írja a Reuters a De Telegraafra hivatkozva. A lap szerint csak a múlt hét folyamán négy incidens történt, és a felgyújtott adótornyok mellett 5G ellenes feliratokat hagytak az elkövetők.

Az eset nem egyedi, hiszen ahogy mi is beszámoltunk róla, az Egyesült Királyságban az elmúlt hetekben több adótornyot is felgyújtottak az 5G ellenzői. Az aktivisták cselekedete mögött azon összeesküvés-elmélet húzódik, ami szerint a koronavírus az elsőként Vuhanban bevezetett 5G-technológia eredménye, ám ennek semmiféle tudományos alapja nincs.

Életeket is veszélyeztet az egyik koronavírusos összeesküvés-elmélet Adótornyokat gyújtanak fel a konteósok, akik azt hiszik, hogy a koronavírus is az 5G miatt van.

Az említett gyújtogatások miatt a négy legnagyobb brit mobilszolgáltató közleményt adott ki, amiben arra kérik a vandálokat, hogy fejezzék be az 5G-s adótornyok gyújtogatását.

Nem csak teljesen alaptalanok a vádak, de károsak is azokra az emberekre és cégekre nézve, akik és amelyek a szolgáltatásaink folyamatosságára támaszkodnak – hívta fel a figyelmet a Vodafone, a Three, az o2 és az EE. Hozzátették, hogy mivel a mérnököket is zaklatták az 5G ellenzői, ezzel fontos hálózat-karbantartási munkálatokat is akadályoztak. A mobilhálózatok az Egyesült Királyságban kritikus nemzeti infrastruktúrának minősülnek, ezért a Vodafone vezérigazgatója, Nick Jeffrey a tornyok elleni támadásokat nemzetbiztonsági problémának nevezte.

A Holland kormány biztonságért és antiterrorizmusért felelős hivatala közleményében szintén aggasztó fejleménynek nevezte a gyújtogatásokat, és kiemelték, hogy az ilyen megmozdulások hatással lehetnek a hálózati lefedettségre és a vészhelyzet esetére fenntartott szolgáltatások működésére.

Kiemelt kép: Getty Images