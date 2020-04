Adótornyokat gyújtottak fel az 5G ellenzői

Korábban mi is írtunk róla, hogy az újgenerációs mobilhálózat, az 5G ellenzői attól rettegnek, komoly egészségügyi következményekkel jár a magasabb frekvenciájú sugárzás és egy hatalmas emberkísérletről van szó. A világ több pontján szerveztek már tüntetéseket (Budapesten is volt már ilyen), ám most kevésbé békés akciókról számol be a BBC.

A múlt héten legalább három adótornyot gyújtottak fel az ellenzők az Egyesült Királyságban, így a rendőrségnek és a tűzoltóknak is közbe kellett avatkozniuk. Ezen felül több olyan eset is említhető az elmúlt napokból, amikor az aktivisták kábeleket telepítő mérnököket zaklattak, fenyegettek.

A neten jó ideje keringenek az újgenerációs mobilhálózatról szóló összeesküvés-elméletek, miszerint az emberek fejfájástól, álmatlanságtól, feledékenységtől fognak szenvedni a sugárzás miatt, de a koronavírus-járvány óta egy újabb elmélet terjed, ami már a járvánnyal is összemossa a mobilhálózatot. A legújabb összeesküvés-elmélet szerint nem lehet véletlen, hogy Vuhanból indult az új koronavírus, ahol már használnak 5G-t, és ahogy a világon egyre több országban vezetik be a technológiát, úgy terjed a vírus is, amire nyilván semmi tudományos bizonyíték sincs, de még arra se, hogy magában káros lenne az 5G.

5G coronavirus conspiracy theory dismissed by networks after Birmingham phone mast fire https://t.co/AFA3vRipjj — The Independent (@Independent) April 3, 2020

Tényleg a történelem legnagyobb emberkísérlete zajlik a szemünk előtt? Budapesten is tiltakoztak az újgenerációs mobilhálózatok ellen, ami állítólag megsüti a bolygót. Velünk együtt.

(Kiemelt kép: GettyImages)