100 perc ingyen beszélgetési időt ad a 65 év felettieknek a Vodafone

A Vodafone adatai szerint a 65 éves és idősebb korosztály tagjai jellemzően rövidebb hanghívások segítségével tartják a kapcsolatot szeretteikkel a mostani nehéz időszakban, ezért április 6. éjféltől automatikusan aktivált kedvezményt biztosítanak a 65. életévüket betöltött ügyfeleiknek. A belföldi irányba felhasználható díjmentes 100 perc lebeszélhetőséget az aktiválást követően 90 napig tudják felhasználni az érintett ügyfelek, akiket SMS-ben értesít a szolgáltató.

A szolgáltató a hét folyamán az egészségügyi flottáiban lévő, mintegy 25 000 lakossági ügyfelének szintén 100-100 perc díjmentes lebeszélhetőséget biztosított április és május hónapokra, a tarifacsomagjukban foglalt perceken felül. Az érintett ügyfeleket szintén SMS-ben értesíti a szolgáltató.

Emellett a Vodafone felfüggesztette a feltöltőkártyás ügyfelek kötelező adategyeztetést a veszélyhelyzet végéig, mivel az idősebb korosztály a tapasztalatok szerint ezt főként személyesen intézi.

A hírközlési törvény szerint a feltöltőkártyás adategyeztetésre legkésőbb az eredeti szerződéskötési dátum egy éves évfordulójáig lenne lehetőség. A határidő elmulasztása a feltöltőkártyás előfizetés törlésével járna, a mostani helyzetben azonban a Vodafone az NMHH-val egyeztetve eltér ettől a folyamattól, így adategyeztetés elmulasztása nem fogja hátrányosan érinteni az ügyfeleket, senkinek nem fogják emiatt kikapcsolni az igénybe vett szolgáltatást.

A Vodafone Magyarország továbbra is arra kéri ügyfeleit, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, ügyintézésre pedig használják a telefonos vagy online felületeket. Az általános ügyintézésre továbbra is a My Vodafone applikációt javasolja a szolgáltató a hatékonysági és biztonsági szempontokat szem előtt tartva. Az online ügyintézésre való átállás megkönnyítése érdekében a szolgáltató kialakított egy dedikált felületet az összes tudnivalóval, ahol szöveges és videós tájékoztatást is biztosít az ügyfeleknek.

