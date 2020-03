Ingyenessé tett felkészítő segít a matekban és az érettségire készülésben

A mateking.hu oldal ingyen kínálja minden középiskolai matematika tananyagát és a matematika érettségire felkészítő felületét is, ami egyaránt nagy segítség lehet a jelenleg otthon tanuló diákoknak, az őket segítő tanároknak és felnőtteknek is. A portál felkerült az Oktatási Hivatal tanulást segítő anyagait gyűjtő listájára is, ahol kiemelik, hogy az oldal középiskolai matematika kurzusa összesen 36 témakört és 369 kiválóan érthető epizódot tartalmaz.

A különböző eszközökről (PC, okostelefon, tablet) egyaránt könnyen használható oldalon a feladatok megoldása utána ellenőrizhető az eredmény az érettségi hivatalos megoldókulcsa segítségével, elakadás vagy helytelen eredmény esetén pedig megnézhető a feladatok részletes videós megoldása, illetve átnézhető és begyakorolható az adott témakör magyarázó feladatok segítségével – majd újra neki lehet vágni a korábban sikertelenül teljesített feladatnak.