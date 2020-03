Mesterműből készít sorozatot a Csernobil alkotója

Ütős előzetest és megjelenési dátumot kapott a The Last of Us második része

Valószínűleg kevesen vitatnák, hogy az előző konzolgeneráció (PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii) egyik legjobb játéka a PS3-exkluzív The Last of Us volt, ami a PS4 2013-as megjelenését követően egy feljavított változatot is kapott The Last of Us Remastered címmel. A Naughty Dog alkotása ugyanakkor sokak szerint minden idők egyik legjobb videojátéka is egyben, ezt bizonyítja, hogy a Metacriticen 95 százalékos értékelés olvasható mellette, amivel szinte tökéletesnek nevezhető a program.

Nem csoda, hogy a történetre szemet vetett a filmipar is: a The Hollywood Reporter cikke szerint az HBO megbízásából végre sorozatot építenek a Naughty Dog nagysikerű játékának világára, ráadásul nem is akármilyen stáb segítségével. Az utóbbi évek egyik legnézettebb sorozatáért, a Csernobilért felelős Craig Mazin lesz az élőszereplős széria producere és írója. A forgatókönyv kidolgozásában Neil Druckman, a játék írója és kreatív vezetője, valamint Evan Wells, a Naughty Dog elnöke is közreműködik. A gyártásért a Sony Pictures Television és a PlayStation Productions felel majd.

We’re so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

A történettel kapcsolatban eddig annyit tudni, hogy az első játék eseményein alapul. Mazin elmondása szerint Druckmann a játékipar legjobb történetmesélője, ő maga pedig régóta szeretne egy ilyen adaptáción dolgozni. Druckmann is elismerősen nyilatkozott Mazin hozzállásáról, aki szerinte a Csernobil után is fantasztikus munkát fog végezni.

A megjelenési dátum egyelőre még nem ismert, addig is a rajongók tűkön ülve várják a videojáték második részét, The Last of Us Part II-t, ami idén fog megjelenni PlayStation 4-re.