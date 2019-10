Új operációs rendszert mutatott be a Microsoft

A Microsoft szerdai Surface nevű eseményén nem csak új laptopokat és hajtogatható mobilt mutatott, de szoftveres téren is készült meglepetéssel. A redmondiak leleplezték a Windows 10X nevű operációs rendszert, amit kifejezetten kétkijelzős eszközökhöz, főleg laptopokhoz terveztek.

A cég nem szeretett volna teljesen szakítani a hagyományokkal, ezért a Windows 10X kezelőfelülete alapjaiban hasonlít a sima Windows 10-hez, de kapott egy újratervezett start menüt, amiből hosszú listán gördíthetők le az alkalmazások, összességében a mai okostelefonok és táblagépek kezelését szolgálja ki.

A Windows 10X élesben a Surface Neo laptopon mutatkozik be először, ami a Microsoft első olyan eszköze, ami egyszerre használható laptopként és táblagépként. Két képernyőből áll, amiket egy 360 fokban forgatható zsanér fog össze. A felhasználó céljaitól függően így táblagéppé és számítógéppé is alakítható, ha csatlakoztathatunk hozzá egy mágneses billentyűzetet, amit magára a kijelzőre is rárakhatunk. Ezen a kütyün mutatták meg, mit tud a Windows 10X, ami láthatóan rendkívül rugalmasan és hatékonyan kezelte a futtatott appokat. Képes arra, hogy szétossza a kijelzőket, és a már meglévő Windows 10-es appok is működnek rajta.

A Surface Neo jövő év végén kerülhet forgalomba, ahogy a Windows 10X operációs rendszer stabil verziója is csak ekkora készül el. Árat egyelőre nem közölt a Microsoft.