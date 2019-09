Teljesült A galaxis őrzői sztárjának régi nagy álma

Aki egy kicsit is követi A galaxis őrzőiben és más Marvel-filmekben Draxet alakító Dave Bautista karrierjét, az tudja, hogy pankrátorból lett színész az elmúlt években számtalanszor lenyilatkozta, hogy régi nagy álma szerepelni a Gears of War című videojáték-sorozat alapján készülő filmben. Az adaptáció egyelőre ugyan semmilyen formában nem valósult meg, Bautista álma mégis teljesült, hiszen részévé vált a Gears of War-univerzumnak: a széria legújabb részében már ő is játszható karakter lesz.

A szimplán csak Gears 5 című legújabb (valójában hatodik) rész szeptember 10-én jelenik meg PC-re és Xbox One-ra (a Ultimate Edition vásárlói már 6-tól játszhatnak), és a színész a Twitteren jelentette be, hogy ő is elérhető karakterré válik a lövöldözős programban, méghozzá szeptember 15-én, a Clash of Champions című WWE eseményt követően. És nem ő az egyetlen speciális szereplő a játékban, hiszen a Terminator: Dark Fate promóció részeként Sarah Connor és a T-800-as terminátor is irányítható lesz, sőt a Halo-játéksorozat két szereplőjének bőrébe is belebújatunk majd a harcok közepette.