Mától elérhetők a PlayStation Plus szeptemberi ingyen játékai

A szeptember kifejezetten jó hónap a PlayStation 4 tulajdonosoknak, legalalábbis akkor, ha rendelkeznek PS Plus előfizetéssel, hiszen a mai naptól tölthető a szolgáltatás két legújabb ingyen játéka, a Batham: Arkham Knight és a Darksiders III. Előbbi a méltán népszerű Arkham-trilógia záró darabja, amiben a Sötét Lovaggal már egész Gotham City bejárható, többek között egy tankra emlékeztető Batmobil segítségével.

A Darksiders III az Apkalipszis Lovasait felvonultató hack ‘n’ slash harmadik része, amiben Harag irányítására van lehetőségünk, és a feladatunk nem más, mint a hét halálos bűn helyi megtestesülésének a levadászása. A két program közül egyértelműen az Arkham Knight az erősebb cím, ugyanakkor a Gunfire Games kaszabolós alkotása is kellemes kikapcsolódás lehet az ősz első hónapjában.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.